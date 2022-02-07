Comment manger plus sainement
Coaching
Surveiller son alimentation ne signifie pas forcément se priver. Voici cinq conseils pour continuer d'apprécier vos repas.
- Soyez indulgent avec vous-même en vous concentrant sur votre façon de manger et pas uniquement sur le contenu de votre assiette. Vous progresserez quand même !
- Des experts affirment que les habitudes alimentaires réfléchies vous permettent de vraiment apprécier vos repas et de vous sentir mieux après.
- Plutôt que de vous priver, placez la nourriture sur un spectre de « manger plus » à « manger moins ». Essayez les recettes inventives de l'application NTC.
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Parfois, être indulgent avec soi-même signifie en faire moins, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'entraînements et de nutrition. Pour obtenir des changements positifs dans votre alimentation, que vous soyez adepte du running, de l'haltérophilie ou autre, l'essentiel est de se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection.
En fait, se nourrir repose tout autant sur la manière que sur les aliments eux-mêmes, explique John Berardi, co-fondateur de Precision Nutrition. Spécialisé dans la biochimie des nutriments, il travaille avec les athlètes pour booster leurs performances et leur récupération par le biais de leur régime alimentaire. Voici les cinq principes d'alimentation saine qu'il prône et qui ne vous feront pas grimacer.
1. Mangez de façon réfléchie
Comme vous le savez déjà, la mastication permet de réduire les aliments en morceaux pour les digérer plus facilement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si vous prenez soin de mâcher plus lentement, vous pouvez réduire les problèmes d'indigestion en améliorant l'absorption des nutriments. Vous apprécierez également davantage votre nourriture. Si vous avez l'habitude d'engloutir vos repas, essayez de poser votre fourchette après chaque bouchée, de manger avec votre main non dominante, avec des baguettes, ou encore de transformer votre repas en exercice de pleine conscience en vous concentrant sur chaque bouchée.
2. Mangez uniquement ce dont vous avez vraiment besoin
Prendre plus de temps pour manger permet également de savoir plus facilement quand vous arrivez à satiété. Par exemple, si vous avalez habituellement votre repas en 10 minutes, essayez d'allonger ce temps à 13 ou 15 minutes. Vous devez arrêter de manger lorsque vous avez l'impression que vous pourriez manger plus, mais que vous pourriez également vous arrêter là sans avoir faim, même s'il reste de la nourriture dans votre assiette. Lorsque vous mangez la juste quantité, votre corps ne stocke pas l'excès de calories sous forme de graisses et vous évitez cet état de léthargie et d'inconfort qui survient lorsque vous avez trop mangé.
3. Prenez des notes
Vous ne pouvez pas changer votre alimentation si vous ne savez pas précisément ce que vous avez mangé. Que ce soit sous la forme d'un journal ou à l'aide d'une application, notez ce que vous mangez et comment vous vous sentez après chaque repas ou en-cas. Une fois que vous aurez isolé une habitude, vous pourrez réduire les aliments qui vous fatiguent et vous concentrer sur ceux qui vous apportent de l'énergie. Cela peut demander un petit effort, mais votre corps vous en remerciera.
4. Partagez vos repas
En général, les gens ne mangent pas des « nutriments », mais des repas. Et trop nombreux sont ceux d'entre nous qui expédient les leurs sur le pouce, devant la télé ou en consultant leurs téléphones. S'asseoir en famille ou entre amis le temps d'un repas permet de réduire le stress, de renforcer les liens sociaux et même de vous aider à manger plus lentement. Cela donne au repas une place plus importante.
5. La gourmandise n'est pas votre ennemie
Plutôt que de diaboliser certains aliments, envisagez votre nourriture comme un éventail qui s'étend des aliments à « manger plus souvent » (comme les légumes) aux aliments à « manger moins souvent » (les glaces, par exemple). Instaurer trop de restrictions peut se retourner contre vous et vous risquez de jeter l'éponge et de craquer sur les aliments que vous tentiez de limiter. Faire preuve d'indulgence envers vous-même peut vous aider à trouver le bon équilibre.
Lorsque votre objectif est la progression et non la perfection, vous parvenez enfin à vous débarrasser de la honte qui accompagne souvent la culture du régime et à vraiment apprécier votre nourriture.
Texte : Daniel Menasche
Illustrations : Gracia Lam
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