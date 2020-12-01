Trois façons d'être plus attentif

Réaliser les exercices ci-dessus ponctuellement équivaut à faire des pompes pendant la pause publicitaire ou à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. De la même manière qu'il faut s'entraîner régulièrement pour être vraiment en forme, il faut une pratique quotidienne ou presque pour ressentir tous les bienfaits psychologiques et physiques de la pleine conscience, explique notre expert.



Comme pour le sport, vous pouvez privilégier différents exercices et varier les plaisirs. Par exemple, concentrez-vous sur votre respiration avant le petit-déjeuner et réalisez un balayage corporel un jour, et suivez une vraie séance de méditation guidée le lendemain. Commencez par cinq minutes, puis augmentez progressivement la durée de vos séances (le Dr Wignall préconise de viser les 20 minutes).



Ça vous paraît difficile ? Comme n'importe quel entraînement, c'est censé être difficile pour avoir une quelconque efficacité, explique le Dr Wignall. « Ce qui déstabilise la plupart des gens, c'est que la pleine conscience est presque toujours présentée comme un outil de relaxation ou d'apaisement », poursuit-il. Mais ces bénéfices ne se ressentent pas sur le moment, ils arrivent par la suite. « La pleine conscience ne devrait pas avoir un effet calmant, pas plus que lorsque vous soulevez 70 kg en développé couché. Elle fonctionne uniquement si elle est difficile. Pour vos muscles, c'est pareil : ils se développent uniquement si vous les mettez à l'épreuve, ajoute-t-il. À chaque fois que vous vous laissez distraire, prenez-en conscience et ramenez votre attention au moment présent. Cela correspond à une répétition de pleine conscience. Et sans répétition, vos muscles ne se développent pas. »



Quand vous vous sentez frustré, souvenez-vous : si vous rencontrez des difficultés pendant la méditation (ou lorsque vous faites des squats sur une jambe, des pompes ou n'importe quel exercice physique que vous ne maîtrisez pas), c'est bon signe, conclut le Dr Wignall, parce que ça veut dire que vous travaillez sur une de vos faiblesses. « J'ai découvert que si les gens voyaient la pleine conscience sous cet angle, ils progressaient assez rapidement. »