Trois façons d'être plus attentif

La bonne nouvelle, c'est que la méditation n'est pas le seul moyen de faire le vide dans son esprit, de déstresser et de se sentir plus calme, détendu et apaisé. Le but de la méditation est de vous apprendre à être plus attentif à l'instant présent, mais il existe d'autres manières d'atteindre cet objectif et de profiter des bienfaits de la pleine conscience.



« La pleine conscience, c'est s'entraîner à être attentif, explique le docteur Nick Wignall, psychologue clinicien au Cognitive Behavioral Institute d'Albuquerque. C'est le muscle psychique qui nous permet de "rétrograder" et de passer d'une vitesse élevée, comme la résolution de problèmes, à une vitesse moindre, comme l'observation. »



Si ce muscle est faible, tout peut accaparer votre attention, ajoute le docteur Wignall. Mais s'il est fort et entraîné, vous arriverez plus facilement à réguler vos émotions et à gérer n'importe qu'elle situation, que ce soit pour garder votre calme lors d'une dispute ou pour trouver votre rythme à la salle de sport. « Quand il s'agit de votre bien-être, d'améliorer vos performances et d'entretenir de bonnes relations avec votre entourage, ce muscle psychique s'avère primordial », explique-t-il.