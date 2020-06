Que manger avant, pendant et après un run

Découvrez le bon carburant pour courir plus vite, plus loin, et récupérer plus rapidement.

Pour profiter au maximum de vos runs, il est essentiel de savoir quoi manger et quand. Voici les conseils de nos experts pour vous permettre d'avoir toutes les clés en main afin d'avoir les bons nutriments et maximiser votre programme d'entraînement d'endurance.



Bien manger pour mieux courir. C'est aussi simple que ça.



« La clé d'un bon régime d'entraînement consiste à alimenter votre organisme en carburant pour qu'il puisse soutenir l'effort, puis de refaire le plein d'énergie pour permettre à votre corps de récupérer », explique Monique Ryan, nutritionniste sportive avec plus de 25 ans d'expérience auprès d'athlètes et d'équipes d'endurance professionnels. Vu sous cet angle, vous ne cessez donc jamais de créer des réserves pour votre prochain run.



Si la composition et les heures des repas varient en fonction d'un certain nombre de facteurs (par exemple, la longueur du parcours, l'intensité de l'effort, etc.), les runners tendent à remplir leur assiette de la même manière.



L'apport calorique d'un athlète d'endurance doit être composé à plus de 50 % de glucides, à 25 % de protéines et le reste de lipides, précise Ryan Maciel, diététicien et directeur de la nutrition de performance sportive chez Precision Nutrition. Pour les glucides, préférez des aliments riches en nutriments tels que la patate douce ou autres légumes féculents et céréales complètes. Les protéines peuvent être d'origine animale ou végétale : poulet, poisson, yaourt, œufs, graines, haricots et tofu. Enfin, optez pour des sources de matières grasses saines comme les avocats, les noix et l'huile d'olive.



Cet apport nutritionnel est étudié pour optimiser les performances des runners. « Lorsque vous courez, votre corps brûle un mélange de glucides et de lipides, explique Monique Ryan. Plus votre run sera long ou intense, plus il vous faudra consommer de glucides ». Les glucides sont stockés dans les muscles et le foie sous forme de glycogène, puis se transforment en glucose, une source d'énergie rapide pour votre corps.



Si vous épuisez vos réserves glycogéniques, vous ne serez pas en mesure de maintenir le rythme désiré et/ou de tenir la longueur. Elle prévient : « vous allez vous heurter à un mur ». Selon Ryan Maciel, c'est souvent ce qui arrive au bout d'une à deux heures d'exercice d'endurance si vous oubliez de refaire le plein d'énergie.