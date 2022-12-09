Ein zertifizierter Ernährungsberater erklärt die Vorteile von Kürbis

Kürbis ist vielleicht eine der vielseitigsten Gemüsesorten überhaupt. Es gibt so viele leckere Kürbisvarianten (Eichelkürbis, Butternut, Delicata, Zucchini und Hokkaido), die alle eine gute Quelle für Vitamine, Mineralien, komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe sind. Kürbis bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile, die man gar nicht oft genug nennen kann.

Am größten sind die Vorteile von Kürbis für die Gesundheit der Haut, den Blutzucker, das Immunsystem und bei der Vorbeugung chronischer Entzündungen. Die meisten Kürbissorten haben ein gelb-orangefarbenes Fruchtfleisch, was auf eine Klasse von Pigmenten namens Carotinoide zurückzuführen ist. Eines der am meisten erforschten Carotinoide ist das Betacarotin (eine Vorstufe von Vitamin A), das wegen seiner unzähligen positiven Auswirkungen auf den Körper untersucht wurde.

Aufgrund seines Gehalts an Betacarotin und einer Reihe von Vitaminen und Mineralien wirkt sich Kürbis positiv auf die Gesundheit aus. Im Anschluss findest du die Gründe dafür, warum es sich auszahlt, dieses herzhafte Gemüse in verschiedenen Variationen regelmäßig auf deinen Speiseplan zu setzen.