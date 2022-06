Laufen nach dem Essen: Wie lange solltest du warten?

Der letzte und wichtigste Faktor ist deine eigene Verträglichkeit. Jeder Mensch hat eine andere Verdauung. Einige Läufer:innen können ohne Probleme nach dem Essen loslegen, andere müssen recht lange warten oder mit den Konsequenzen zurechtkommen.



Am klügsten ist es, die allgemeinen Regeln als Ausgangspunkt zu nehmen. Achte darauf, nach einer üppigen Mahlzeit nicht sofort laufen zu gehen. Wir empfehlen dir, vor dem Laufen nur noch einfache Kohlenhydrate in kleinen Portionen zu dir zu nehmen. Achte darauf, wie dein Körper auf verschiedene Nahrungsmittel und unterschiedliche lange Wartezeiten reagiert.



Wenn du das Gefühl hast, deine Nahrungsaufnahme anders timen zu müssen, tu das am besten schrittweise. Passe deine Ernährung und deinen Trainingszeitplan hier und da ein wenig an – so, wie es für dich am besten funktioniert. Und das Wichtigste: Halte dich vor einem großen Rennen an den Zeitplan aus dem Training. So vermeidest du böse Überraschungen während des Rennens. Mit etwas Experimentieren findest du den Zeitplan, der am besten zu deinen Bedürfnissen und Gewohnheiten passt.



Du möchtest noch mehr Ernährungstipps von Expert:innen? Dann hol dir jetzt die Nike Training Club App.