Der ideale Zeitpunkt für einen Protein-Shake

Dem Post-Workout-Proteinshake wird allgemein die größte Aufmerksamkeit zuteil. Sportfachleute und Wissenschaftler:innen haben nicht nur untersucht, wann Eiweiß aufgenommen werden sollte, sondern auch, welche Art von Eiweiß aufgenommen werden sollte.

Das 2017 veröffentliche Positionspapier der ISSN und ein 2016 veröffentliches Positionspapier der Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada und des American College of Sports Medicine empfiehlt Athlet:innen, hochqualitatives Protein mit etwa 10 Gramm essenziellen Aminosäuren innerhalb von 2 Stunden nach dem Training zu sich zu nehmen.

Aminosäuren sind die Grundbausteine von Proteinen. Essenzielle Aminosäuren sind Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann und die daher über die Nahrung zugeführt werden müssen. Leucin wurde als für den Muskelaufbau besonders wichtige Aminosäure identifiziert. Laut einem Positionspapier ist Milcheiweiß besser als andere Eiweiße, hauptsächlich, weil es mehr Leucin enthält und die verzweigtkettigen Aminosäuren besser verdaut und aufgenommen werden können.

Milcheiweiß steckt beispielsweise in Milch oder griechischem Joghurt. Aber es gibt auch Ergänzungsmittel mit Milcheiweiß.

Ergänzungsmittel mit Molkenprotein (Whey Protein) sind eine hervorragende Ergänzung für einen nach dem Workout getrunkenen Proteinshake. Molkenprotein ist eins der Proteine, die man in Milch findet. Das andere ist Kasein. Oft wird Molkenprotein für Post-Workout-Proteinshakes bevorzugt, weil es schneller aufgenommen wird.

Wenn du auf der Suche nach Proteinpulver mit Molkenprotein bist, wirst du höchstwahrscheinlich auf ein paar verschiedene Bezeichnungen stoßen. Wähle das Produkt aus, das deinem Eiweißbedarf am besten entspricht.

Molkenproteinpulver enthält 11–15 % Eiweiß. Diese Art des Proteins findet man oft in Eiweißriegeln oder in Shakes, die als Mahlzeitenersatz dienen sollen.

Molkenproteinkonzentrat enthält 25–89 % Eiweiß. Viele finden, dass es besser schmeckt, weil hier auch etwas Laktose und Fett enthalten sind.

Molkenproteinisolat besteht zu mindestens 90 % aus Eiweiß. Es hat eine höhere Eiweißkonzentration, weil weniger Laktose und Fett enthalten sind.

Eine weitere gute Ergänzung des Post-Workout-Proteinshakes könnte Kreatin sein.

Kreatin findet man in Fisch und rotem Fleisch. Auch der menschliche Körper stellt pro Tag eine geringe Menge an Kreatin her.

Aber viele Menschen nehmen Ergänzungsmittel mit Kreatin zu sich. Die meisten davon enthalten Kreatin in der Form von Kreatinmonohydrat, aber man findet auch Produkte, die Kreatin HCL enthalten. Kreatinmonohydrat wurde bisher eingehender untersucht.

Die ergänzende Zufuhr von Kreatin ist Untersuchungen zufolge nicht nur sicher, sondern Kreatin ist laut Fachleuten auch das aktuell effektivste Nahrungsergänzungsmittel, wenn es darum geht, die Leistung von Athlet:innen im hohen Intensitätsbereich und ihre magere Körpermasse durch Training zu steigern.

Die Wissenschaftler:innen empfehlen bei der Einnahme von Kreatin einen bestimmten Dosierungsplan. Dabei nimmst du 5 bis 7 Tage lang 0,3 Gramm Kreatinmonohydrat pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu dir und anschließend 3 bis 5 Gramm pro Tag.

Füge das Kreatin deinem Proteinshake hinzu. Die Aufnahme in Kombination mit Eiweiß und Kohlenhydraten ist am effektivsten, wenn du das Kreatinlevel in deinen Muskeln aufrechterhalten willst.