So beeinflusst dein Training dein Immunsystem

Wenn du Sport machst – ganz gleich, in welcher Intensität –, werden einige entzündungsfördernde Zytokine produziert, die dazu beitragen können, dass Infektionen bekämpft und Entzündungen verringert werden. In einer 2020 in Frontiers in Physiology veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass mäßige und starke körperliche Betätigung zwar entzündungsfördernde Zytokine freisetzen, aber auch entzündungshemmende Zytokine, die diese Reaktion bekämpfen.

Wie genau sich die beim Sport produzierten entzündungsfördernden Zytokine vorteilhaft auf unser Immunsystem auswirken, ist nicht vollständig klar, aber es hängt wahrscheinlich mit der Art und Weise zusammen, wie sie ansteigen und nach dem Sport wieder abnehmen, so Heffron.

Außerdem werden durch Sport Stresshormone verringert, was möglicherweise einen gewissen Schutz vor Krankheiten bietet, so Dr. Tracy Zaslow, Sportmedizinerin am Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles und Teamärztin des Angel City Football Club. Während des Trainings – und auch danach – ist die Körpertemperatur erhöht. Man geht davon aus, dass dies dem Körper hilft, Infektionen besser zu bekämpfen, erklärt sie.

Die Forschung zeigt, dass Sport auch dazu beitragen kann, entzündungsfördernde Zytokine bei Menschen zu verringern, die an Krebs erkrankt sind. Eine 2019 in der Fachzeitschrift Brain, Behavior, and Immunity veröffentlichte Studie legt nahe, dass eine Kombination aus Ausdauer- und Widerstandstraining dazu beitragen kann, entzündungsfördernde Marker bei von Prostata- und Brustkrebs betroffenen Menschen zu reduzieren, indem die Zahl der Lymphozyten, einschließlich der natürlichen Killerzellen (NK), erhöht wird.