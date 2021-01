So motivierst du dich beim Workout selbst

Belohn dich

Wenn du ins Gym gehst, kannst du dir den hübschen Hoodie oder die teure Pflanze kaufen, die du schon lange haben willst.



Unschöne Alternativen

Wenn du deine Online-Vorlesung schwänzt, musst du stattdessen das Bad putzen.



Dich fit fühlen

Du weißt, dass du morgen mit weniger verquollenen Augen aufstehst, wenn du dir heute Nacht acht Stunden Schlaf gönnst.



Mach mit

Weil alle deine Freunde bei einem Live-Workout mitmachen, möchtest du auch dabei sein? Es wird bestimmt lustig, also los!



Du schuldest es ihnen

Dein Partner oder deine Partnerin hat dir zum Geburtstag eine Gitarre geschenkt. Du solltest dir also wirklich eine Stunde Zeit nehmen, um mit dem Gitarrespielen anzufangen.



Nimm dir ein Vorbild

Lass dich von den regelmäßigen Läufen deiner ehrgeizigen Freunde inspirieren. Denk darüber nach, wie sie es auch dann schaffen, Sport zu machen, wenn sie eigentlich keine Lust dazu haben.



Sei stolz auf dich

Feier deine Selbstbeherrschung, mit der du die Chipstüten im Supermarkt ignorierst oder alle deine Aktivitätenziele in deinem Fitnesstracker erreichst.



Tu das Richtige

Du weißt, was gesund für dich und deinen Körper ist, also handle entsprechend. Mach Sport, achte auf eine gesunde Ernährung und trink nicht zu viel Alkohol. Arbeite deine wöchentlichen Termine ab, weil du weißt, dass es dich noch mehr stresst, wenn du sie immer weiter aufschiebst.



Was brauchst du?

Vielleicht bist du eher der Typ, der genaue Trainingspläne als Anreiz und Bestätigung braucht, wirklich etwas geschafft zu haben. Oder du bist eher spiritueller und introspektiver und fühlst dich gut, wenn du möglichst viele Bücher liest.



Es macht Spaß

Geh laufen, verbring eine Stunde damit, dir ein gesundes Abendessen zuzubereiten, mach ein intensives Yoga-Workout, schreib das nächste Kapitel deines Romans – einfach, weil dir diese Dinge Spaß machen. Aller Anfang ist schwer, aber wenn du einmal losgelegt hast, kommst du in deinen Rhythmus. Danach fühlst du dich viel besser.



Dein "Warum"

Das sollte etwas sein, das dir Freude bereitet, aber es hat auch einen tieferen, oft langfristigen Zweck. Du willst geduldiger und mehr im Hier und Jetzt sein? Meditiere. Du hast die Schule beendet und willst in deinem Traumjob einsteigen? Lern an den Wochenenden, wenn es sein muss. "Dein Warum ist ganz eng mit Glück verbunden", erklärt Lewis, denn wenn du entsprechend handelst, macht dich das zufrieden und glücklich. Und genau darum geht es, wenn man Ziele hat.