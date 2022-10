Starte dein Training mit einem persönlichen Trainingsplan, der dir sagt, wo es langgeht, und sich gleichzeitig an deinen Fortschritt und deine anderen Aktivitäten anpasst. Die NTC App bietet dir 4- bis 6-wöchige Trainingspläne, mit denen du im Gym oder ganz einfach in den eigenen vier Wänden trainieren kannst. Such dir das zu dir und deinem Terminplan passende Training heraus und brich deine persönlichen Rekorde.

Unsere mehrwöchigen Programme leiten dich nicht nur durch die Workouts, sie enthalten auch Tipps zu Wellness und Ernährung.* Egal, an welchem Punkt du stehst, du bekommst genau die Unterstützung, die du brauchst, um deine Fitness kontinuierlich zu verbessern. Jedes Programm hat einen klaren Fokus. Du kannst also ganz gezielt an deiner Kraft, Ausdauer oder Beweglichkeit arbeiten. Nutze die App für Workouts daheim oder nimm sie mit ins Gym, um alles aus den Geräten herauszuholen.

*Momentan nur in der britischen Version verfügbar, wird aber eventuell auf andere Länder ausgeweitet.