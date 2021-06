3 Tipps von Experten, wie du dir erfolgreich neue Gewohnheiten aneignest

3. Ins Innere

Darum geht es: Du nutzt deine eigene tiefe Motivation dazu, um dich selbst dazu zu bringen, deine gewünschte Gewohnheit auszuführen.



Darum funktioniert es: Es gibt Tage, da hast du einfach keine Lust. Ehrlich gesagt ist das einer der Gründe, warum Experten nicht dazu raten, sich bei der Entwicklung von Gewohnheiten nur auf die Motivation zu verlassen, erklärt Lee. Aber wenn du Motivation nutzen möchtest, funktioniert diejenige, die von innen kommt (auch intrinsische Motivation genannt) am besten, sagt Gardner.



Ein großer Teil der intrinsischen Motivation ist laut Gardner die Freude. Indem du eine Gewohnheit auswählst, die dir Freude bereitet, fühlt sich die Ausführung nicht nach sinnloser Plackerei an.



Natürlich gibt es Gewohnheiten, bei denen es dir schwer fällt, Freude zu empfinden. Es gibt Menschen, die sich vor einem Workout nicht gerne aufwärmen. Sie freuen sich aber darüber, dass sie sich seltener verletzen. Und wir alle haben Tage, an denen uns auch Dinge, die wir sonst gerne machen, keine Freude bereiten. Dann kann es helfen, andere Komponenten der intrinsischen Motivation zu nutzen: Identität.



"Die Selbstwahrnehmung zu verändern spielt eine große Rolle bei der Entwicklung von Gewohnheiten", sagt Lee. Wenn du dich selbst als Yogi siehst, ist die Chance geringer, dass du den ganzen Vormittag im Bett bleibst, egal ob es draußen regnet oder du einfach nur einen schlechten Tag hast.



So funktioniert es: Eine naheliegende Strategie ist es, eine Gewohnheit zu wählen, die dir Freude macht. Grünkohl schmeckt dir nicht, aber du möchtest mehr Grüngemüse essen? Such dir etwas, das dir schmeckt.



Wenn du Identität als Geheimwaffe nutzen möchtest, erschaffe eine ehrgeizige Version deiner selbst, sagt Lee. Wenn du weniger gestresst sein möchtest, ist deine neue Identität eine "total entspannte, ausgeglichene Person". Wenn du dann Entscheidungen triffst, welche Gewohnheiten du ausführen wirst, wählst du ganz bewusst Dinge, die mit dieser entspannten Version deiner selbst übereinstimmen, z. B. "ich bin eine Person, die abends gerne meditiert" oder "ich nehme sonntags gerne ein heißes Bad".