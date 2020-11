So beeinflusst Alkoholkonsum den Muskelaufbau

Die richtige Balance finden

Das alles heißt jetzt nicht, dass du dir nach einem schweißtreibenden Training kein kühles Bier mehr gönnen darfst. Aber es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. Und dabei kommt es vor allem darauf an, wieviel du trinkst. "Die negativen Effekte von Alkohol auf Regeneration und Muskelanpassung treten meist auf, wenn die Alkoholmenge 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht übersteigt", erklärt Barnes.



Keine Angst, du musst jetzt nicht den Taschenrechner suchen gehen. Laut Barnes reicht es, den Empfehlungen der Dietary Guidelines for Americans zu folgen. Demnach gelten 14 Gramm Alkohol als normaler Drink. Das entspricht etwa 350 ml Bier, 150 ml Wein oder 45 ml hochprozentige alkoholische Getränke. Ein solcher Drink für Frauen und zwei für Männer sollten kein Problem für Regeneration und Muskelaufbau sein. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen kommt übrigens daher, dass Männer normalerweise mehr von dem Enzym besitzen, das für die Verstoffwechselung von Alkohol benötigt wird, und außerdem mehr Wasser im Körper haben, um den Alkohol zu verdünnen. Deshalb vertragen sie mehr.



Eine neue Studie im "Journal of the International Society of Sports Nutrition" kommt zu dem Schluss, dass gemäßiger Alkoholkonsum – in diesem Fall ein Drink mit einem Alkoholgehalt von 5,4 Prozent (ein Bier oder ein Wodka mit Soda) für Frauen oder zwei für Männer – an fünf Tagen in der Woche keinen negativen Einfluss auf die positive Entwicklung des VO2 max und der Griffstärke im Rahmen eines 10-wöchigen HIIT-Programm hat. Mit anderen Worten: Der Alkohol schien die positiven Effekte des Trainings nicht zu beeinträchtigen.



Im "Journal of Functional Morphology and Kinesiology" ergab die Zusammenfassung mehrerer Studien, dass Menschen, die kurz nach einem Widerstands-Workout gemäßigt Alkohol tranken, weder positive noch negative Veränderungen bei Kraft, Muskelausdauer, Muskelschmerzen oder RPE (Rate of Perceived Exertion oder empfundene Anstrengung) feststellten, wenn sie bis zu 60 Stunden nach diesem Workout getestet wurden. Das legt laut Barnes folgenden Schluss nahe: "Ein oder zwei Drinks nach einem Workout scheinen keinen Einfluss auf die Regeneration zu haben, vor allem, wenn du daran gewöhnt bist, moderat Alkohol zu trinken."