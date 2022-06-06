Mit diesen 5 Tipps von Experten kommst du in deinen Flow

Der Psychologe, der 1990 das Konzept des Flow prägte (Mihály Csíkszentmihályi, falls du mehr über ihn erfahren möchtest), bezeichnete diesen Zustand als optimale Lebenserfahrung. Im Flow bist du ganz im Einklang mit der Anforderung deiner jeweiligen Tätigkeit und deren Erfolg (sie belohnt sich selbst) und das Ganze macht dir auch noch Spaß. Der Flow-Zustand kennzeichnet sich dadurch, dass du dich "stark, wach, in müheloser Kontrolle, ganz versunken in deine Tätigkeit und auf dem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit" fühlst. Probleme scheinen zu verschwinden.



Andere renommierte Psychologen wie Martin Seligman glauben, dass Flow-Zustände der Schlüssel zum Erreichen von tiefem, authentischem Glück sind, denn man fühlt sich auch noch nach dem Erleben eines Flow-Zustands ruhiger, zufriedener und erfüllter. (Dieses Glücksgefühl nach dem Flow ist es wert, ausgekostet zu werden, so Paterson, da es dir helfen kann, dich auf das zu konzentrieren, was du gerade gemacht hast, anstatt dich gleich auf die nächste Sache zu stürzen).



Dafür gibt es einen biologischen Grund. "Im Flow-Zustand setzt das Gehirn Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin frei, die dafür sorgen, dass du dich gut fühlst", erklärt Levy. Deshalb kann das regelmäßige Erleben dieses Zustands große Vorteile für die mentale Gesundheit und eine verbesserte Produktivität mit sich bringen.



Die Forschung hat auch eine direkte Verbindung zwischen Flow-Erfahrungen von Athlet:innen und Spitzenleistungen aufgedeckt. "Aus sportpsychologischer Sicht spricht man vom Flow, wenn Geist und Körper völlig synchron sind", so Dr. Joel Fish, Leiter des Zentrums für Sportpsychologie in Philadelphia. Das kann dir einen Energieboost geben, mit dem du durch dein WOD powerst, auf dem Fußballplatz die gegnerische Abwehr einfach stehen lässt oder deinen Vorsatz umsetzt, mehr hochwertige Kohlenhydrate zu essen.



Regelmäßige Flow-Erfahrungen sind auch mit einem höheren Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl verbunden, wie Studien zeigen. Das liegt daran, dass Flow-erzeugende Aktivitäten häufig ein Gefühl der Befriedigung hervorrufen. Das Ausführen dieser Aktivitäten hilft dir, darin noch besser zu werden. "Personen, die diesen Zustand regelmäßig erreichen, verbessern ihre Fähigkeiten und fühlen sich dadurch eher selbstbewusster", erklärt Levy.



Vereint sorgen diese positiven Aspekte dafür, dass du bereit bist, deine Ziele konzentriert und mit Freude zu verfolgen.