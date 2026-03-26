So beginnst du nach einer Pause wieder mit dem Laufen
Sport und Aktivitäten
Ein Leitfaden, wie du sicher wieder mit dem Laufen beginnen, deine Ausdauer wieder aufbauen und häufige Fehler vermeiden kannst.
Wichtigste Punkte auf einen Blick:
- Beginne mit kurzen Lauf-/Geh-Intervallen.
- Laufe an drei Tagen pro Woche mit Regenerationstagen dazwischen.
- Halte die Intensität locker, laufe nicht zu schnell.
- Ergänze zwei Krafttrainingseinheiten pro Woche.
- Plane vier bis sechs Wochen ein, um deine Grundfitness wieder aufzubauen.
- Die richtigen Schuhe und ausreichende Regeneration helfen, das Verletzungsrisiko zu senken.
So steigst du wieder ins Laufen ein
Egal, ob deine letzte regelmäßige Laufphase Monate oder Jahre zurückliegt – ein Wiedereinstieg ist nicht einfach. Die Laufschuhe für den ersten Lauf wieder zu schnüren, kann sich überwältigend anfühlen, aber das muss nicht so sein, sagt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "Die Schwierigkeit ist nicht, den ersten Lauf zu Ende zu bringen, sondern ihn zu beginnen. Wenn du das akzeptierst, wird alles einfacher."
Coach Bennett kann viel über das Laufen erzählen und wir geben es gerne weiter. Es folgt eine Liste der praktischen und mentalen Aspekte bei der optimalen Vorbereitung auf den ersten Lauf.
Bei deinem ersten Lauf geht es nicht um das Tempo, die Strecke oder die Dauer. Es geht darum, anzufangen, ans Ziel zu kommen und dann Lust zu haben, erneut zu laufen.
Chris Bennett
Nike Running Global Head Coach
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Wie kehrst du nach Jahren der Pause auf sichere Weise wieder zum Laufen zurück?
Hier ist ein Cheatsheet für deinen Wiedereinstieg ins Laufen:
- Vermeide Läufe an aufeinanderfolgenden Tagen. Dein Körper braucht zusätzliche Erholung beim Wiedereinstieg.
- Steigere dich langsam. Und lieber langsamer, als dein Ehrgeiz es möchte. Als Richtwert gilt die 10-Prozent-Regel: Steigere deinen wöchentlichen Trainingsumfang oder die Intensität um maximal 10 %, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Integriere Krafttraining, um deine Gelenke besser zu stabilisieren.
- Hör auf, wenn Schmerzen auftreten. Auch wenn du dafür geplante Läufe ein paar Tage aussetzen musst.
Durch Dehnen Verletzungen vorbeugen
Vergiss nicht, dich zu dehnen, bevor du losläufst…
Versuch, dich vor dem Laufen ein paar Minuten in Bewegung zu dehnen (auch dynamisches Dehnen genannt). Warum genau diese Variante der Dehnung? Sie bereitet dich auf alle Bewegungsabläufe in einem Lauf vor und hilft dir dabei, lockerer und schneller zu werden. Wenn du dich beim Laufen immer noch angespannt fühlst, kannst du auch anhalten und dich noch etwas mehr dehnen. Kein Problem! So fühlst du dich am Ende des Laufs immer noch gut.
… und beende jedes Training mit ein paar statischen Dehnübungen.
Es ist erwiesen, dass dynamisches und statisches Dehnen (Dehnungen, die du einfach nur hältst) nach einem Lauf hilft, Verletzungen vorzubeugen und die Beweglichkeit zu verbessern. „Diese paar Minuten sind sehr wichtig“, erklärt Bennett. "Damit wird dein nächster Lauf ganz sicher noch besser."
Setze dir Ziele und bleib motiviert – mit einem Trainingsplan von Nike
Du solltest dir ein Ziel setzen, um nicht Gefahr zu laufen, zu schnell wieder aufzugeben. Und wir haben ein paar Vorschläge, aus denen du deinen Favoriten auswählen kannst. Ganz egal, ob du gerade erst mit dem Laufen beginnst oder nach einer Auszeit wieder damit anfängst – Wir haben einen passenden Plan für dich: Get Started, 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon.
Wie fängst du nach einer langen Pause wieder mit dem Laufen an?
Läufer:innen sind als ehrgeizig bekannt. Aber selbst die diszipliniertesten benötigen ab und zu eine Pause. Ob es um das Heilen einer Verletzung, Erholen von einer Krankheit oder Wiederentdecken der Laufmotivation geht – eine lange Laufpause kann gesund sein. Dennoch ist nicht immer klar, wie man wieder mit dem Laufen beginnt, wenn man bereit dazu ist. Lies weiter, um es zu herauszufinden.
Was genau ist eine lange Pause?
Die Definition einer "langen Pause" kann von Person zu Person variieren. Im Allgemeinen gilt jede Pause, die mehr als sechs Wochen umfasst, als lang. Nach sechs Wochen ist laut Pete Colagiuri, einem Physiotherapeuten aus Sydney in Australien, ein signifikanter Rückgang der Fitness, Kraft und Lauftechnik erkennbar.
Die gute Nachricht ist, dass du deine Fitness relativ schnell wiedererlangen kannst, nachdem du wieder mit dem Laufen begonnen hast. Wenn du vor der Pause Anfänger:in warst, kann es jedoch länger dauern. Erfahrene Läufer:innen erlangen ihre ursprüngliche Fitness normalerweise
schneller zurück.
3 Tipps von Expert:innen für die Rückkehr zum Laufen nach einer langen Pause
1. Beginne mit Krafttraining
"Es lohnt sich, sofern das möglich ist, mindestens zwei Wochen vor dem Wiederaufnehmen des Laufens ein auf das Laufen fokussiertes Krafttrainingsprogramm zu absolvieren", so Colagiuri. Krafttraining kann dabei helfen, Muskeln aufzubauen, die du für effizientes und verletzungsfreies Laufen benötigst. Das kann Anfänger:innen und erfahreneren Läufer:innen helfen.
2. Leg langsam wieder los
Es wird nicht möglich sein, sofort wieder so schnell und so weit zu laufen wie vor der Pause – und das ist okay. Nur weil du motiviert bist, erfolgreich ins Lauftraining zurückzukehren, heißt das nicht, dass deine Muskeln, Sehnen und Bänder so weit sind. „Der Schlüssel besteht darin, sich nicht vom Prozess entmutigen zu lassen, denn wenn man versucht, zu schnell die vorherige Kondition zurückzuerlangen, könnte es zu einer Verletzung kommen“, so Trainingsphysiologe Dr. Todd Buckingham. Anstatt sich also in ein Halb- oder Vollmarathontraining zu stürzen, sollte man erst einmal mit einem 5-km-Lauf beginnen.
Finde mit einem 5-Kilometer-Lauf im Nike Run Club (NRC) zurück ins Laufen. Unsere Nike Run Coaches stehen dir zur Seite und helfen dir, dein nächstes Ziel zu erreichen – einen Schritt nach dem anderen.
3. Besorg dir neue Schuhe
Beginne deine Rückkehr mit einem neuen Paar Laufschuhe. „Oft verwenden die Läufer:innen ihr altes Paar und merken nicht, wie durchgelaufen es ist und wie wenig Dämpfung es bietet, was die Auswirkungen auf Muskeln, Sehnen und Gelenke erhöht“, so Karena Wu, Physiotherapeutin und Inhaberin von ActiveCare Physical Therapy. Diese zusätzlichen Auswirkungen können das Risiko einer Verletzung oder erneuten Verletzung erhöhen. Außerdem gibt es nichts Besseres als ein neues Paar Schuhe, um dich zum Laufen zu motivieren.
So beginnst du wieder mit dem Laufen: Tipps für die ersten Kilometer
Wenn du vor deiner Pause Laufanfänger:in warst, kann sich der Wiedereinstieg gleichzeitig vertraut und überraschend herausfordernd anfühlen. Der Körper erinnert sich oft an den Laufrhythmus, aber die Fitness, die Ausdauer und die Belastbarkeit müssen sich erst wieder aufbauen. Entscheidend ist, dass du bei deiner Rückkehr genauso vorgehst wie zu Beginn deiner Laufkarriere. Setze auf Schuhe mit gutem Halt, überschaubare Trainingstage und eine schrittweise Steigerung, damit du deine Laufgrundlage auf sichere Weise wieder aufbauen kannst.
Benötigen Anfänger:innen besondere Laufschuhe?
Ja, spezielle Laufschuhe sind für Anfänger:innen sehr hilfreich, da sie auf die Belastungen beim Laufen ausgelegt sind. Greife zu diesen Schuhen statt zu Wettkampfschuhen, die auf geringes Gewicht ausgelegt sind und seltener getragen werden. Achte außerdem darauf, abgenutzte Schuhe zu ersetzen, vor allem, wenn du nach einer langen Pause gerade erst wieder mit dem Laufen beginnst. Nur so kannst du den richtigen Halt bekommen.
Diese Nike Sneaker eignen sich für deinen Wiedereinstieg:
Die Pegasus-Laufschuhe sind atmungsaktiv, leicht und bieten eine optimale Energierückgabe.
Vomero Laufschuhe sind die beste Wahl, wenn es um Aufprallschutz und maximale Dämpfung geht.
Structure-Laufschuhe bieten stabile Dämpfung mit Unterstützung für das Fußgewölbe und einer breiten, sicheren Basis.
Wie viele Tage pro Woche sollten Anfänger:innen laufen?
Drei Tage pro Woche gelten als Maximum für Anfänger:innen, mit Ruhe- oder Cross-Training-Tagen zwischen den Einheiten. Achte darauf, keine Läufe an aufeinanderfolgenden Tagen zu absolvieren, da dies dein Verletzungsrisiko erhöht.
Wie lange dauert es, um wieder in Form fürs Laufen zu kommen?
Das hängt von mehreren Faktoren ab, etwa davon, wie lange du nicht regelmäßig gelaufen bist und wie dein allgemeines Fitnesslevel ist. Insgesamt dauert es etwa vier bis sechs Wochen, um eine grundlegende Laufbasis aufzubauen, und rund acht bis zwölf Wochen, um wieder vollständig zum Anfangsniveau zurückzukommen.
Häufige Fehler von Anfänger:innen beim (Wieder)einsteig ins Laufen
Darauf solltest du achten, wenn du wieder ins Laufen einsteigst:
- Zu viele Lauftage pro Woche
- Zu schnelle Erhöhung des Laufpensums statt schrittweiser Steigerung
- Kein Krafttraining einbauen
- Durchgelaufene Schuhe tragen
- Ignorieren von Schmerzen und anhaltendem Muskelkater
- Vergleich des aktuellen Fitnesslevels mit dem früheren
Erster Einstieg vs. Wiedereinstieg nach einer Pause
Es macht einen Unterschied, ob du zum ersten Mal mit dem Laufen beginnst oder nach einer Pause wieder einsteigst. Wenn du neu im Laufen bist, brauchst du in der Regel deutlich mehr Erholungszeit und einen langsameren Fortschritt, da sich dein Körper erst an das Laufen als neue Belastung anpassen muss. Beim Wiedereinstieg hast du einen Teil dieser Anpassung bereits aufgebaut, sodass du möglicherweise etwas schneller Fortschritte machen kannst.
Was ist, wenn ich nicht in Form bin?
Auch wenn dein letzter Lauf Jahre zurückliegt, kannst du wieder einsteigen, solange du Best Practices wie schrittweisen Fortschritt sowie mehr Erholungszeit beachtest und auf deinen Körper hörst, wenn beim Training Schmerzen auftreten sollten. Der Schlüssel ist, das Ganze als langfristige Aktivität zu sehen – nicht als kurzfristige Lösung, um schnell wieder in Form zu kommen.
Der 4-wöchige „Get Started“-Trainingsplan
- Woche 1: 4 Minuten gehen, 2 Minuten joggen, 5 Durchläufe
- Woche 2: 3 Minuten gehen, 3 Minuten joggen, 5 Durchläufe
- Woche 3: 2 Minuten gehen, 4 Minuten joggen, 5 Durchläufe
- Woche 4: 1 Minute gehen, 5 Minuten joggen, 5 Durchläufe
Wenn du es kaum erwarten kannst, mit dem Laufen anzufangen, ist es wichtig, dass du auf die richtige Art und Weise mit dem Laufen beginnst. Für deinen Start brauchst du Anleitung, Motivation und Inspiration. Baue deine Fitness schrittweise wieder auf. Am besten mit diesem vierwöchigen Programm von Coach Bennett, Global Head Coach bei Nike Running.
Coach Bennet ist ein NRC-Vorreiter, der den Nike Run Club mitaufgebaut hat.
Dieser Plan soll dir helfen, mit dem Laufen anzufangen oder wieder einzusteigen. Es geht nicht um Minuten oder Meter. Das Ziel ist, den Laufsport zu genießen und deine Fortschritte auf dem Weg zu feiern. So bleibst du stets motiviert und erlebst keinen Burnout. Coach Bennett begleitet dich die ganze Zeit – mit Coaching, Tipps, Motivation und Inspiration.
- 4 Wochen
- 3 Läufe pro Woche (mit einem optionalen vierten Lauf)
- Läufe nach Dauer
- Ideal für Anfänger:innen oder alle, die wieder ins Laufen einsteigen
Achte darauf, wie du dich in diesen paar Wochen fühlst. Mach langsamer oder pausiere ganz, wenn eine vorherige Verletzung dich einschränkt oder du bisher unbekannte Schmerzen hast. Die Verlockung könnte groß sein, schneller voranzukommen, wenn du läufst, um Gewicht zu verlieren. Allerdings wirst du dir keinen Gefallen tun, wenn du es zu schnell angehst. Es könnte sogar das Gegenteil bewirken, da sich das Risiko einer Verletzung eventuell erhöht.
Auch wenn Laufen gut bei der Gewichtsreduktion helfen kann, solltest du dich wahrscheinlich besser auf Ernährung, Schlaf und Regeneration konzentrieren. All das Laufen wird dir bei der Gewichtsreduktion nicht helfen, wenn du diese wichtigen Faktoren nicht angehst.
Häufig gestellte Fragen zur Rückkehr zum Laufen nach einer langen Pause
Wie fängt man nach einer langen Pause wieder mit dem Laufen an?
Wenn du nach einer langen Pause wieder laufen möchtest, solltest du es unbedingt langsam angehen. Ein Geh-Lauf-Programm, bei dem du schrittweise die Laufzeit erhöhst, kann dabei helfen, Fitness und Kraft wiederaufzubauen, ohne Muskeln, Gelenke, Sehnen und Bänder überzubeanspruchen. Kombiniere deine Geh-Lauf-Einheiten mit einem Krafttrainingsprogramm, um die wichtigsten Laufmuskeln zu unterstützen.
Wie fange ich nach einer Krankheit oder Verletzung wieder mit dem Laufen an?
Ob du aufgrund von COVID-19 außer Gefecht warst, dir einen Knöchel verstaucht oder dich am Knie verletzt hast – es ist wichtig, das mit deiner Ärztin oder deinem Arzt bzw. einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten abzuklären, bevor du es wieder mit dem Laufen versuchst. Konzentrier dich dann ein paar Wochen lang auf das Stärken deiner Muskeln. Fang dann mit einem Geh-Lauf-Training wieder an. Überleg dir, ob du mit einem Coach oder Personal Trainer ein individuelles Training machen möchtest. Expert:innen können dir dabei helfen, Verletzungen oder erneute Verletzungen durch das Laufen zu vermeiden.
Wie fange ich nach der Schwangerschaft wieder mit dem Laufen an?
Hol dir zuerst das Okay von deiner Ärztin oder deinem Arzt. Sobald du grünes Licht hast, beginn mit einem Programm, das auf die Core-Kräftigung ausgerichtet ist. Fang mit einem Geh-Lauf-Training an, wenn du bereit bist.
Am besten trainierst du mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten, die/der auf nachgeburtliche Fitness spezialisiert ist, besonders wenn du Unbehagen oder Schmerzen im Becken spürst oder unter Inkontinenz oder Rektusdiastase (diastasis recti) leidest.
Wie viele Tage pro Woche sollten Anfänger:innen laufen?
Die gängige Empfehlung ist, maximal drei Tage pro Woche zu laufen und darauf zu achten, dass diese nicht aufeinander folgen, um das Verletzungsrisiko zu senken.
Sollten Anfänger:innen jeden Tag laufen?
Nein, das wird nicht empfohlen, da dein Körper mehr Erholungszeit benötigt als bei jemandem, der regelmäßig läuft.
Wie lang sollte mein erster Lauf sein?
Statt dich an der Distanz zu orientieren, solltest du dich an der Zeit orientieren. Für die erste Woche wird empfohlen, vier Minuten zu gehen und zwei Minuten zu joggen – und das fünfmal zu wiederholen.
Woran erkenne ich, dass ich mich zu schnell steigere?
Das deutlichste Anzeichen ist dumpfer oder stechender Schmerz – ein Signal deines Körpers, dass du Distanz, Tempo oder beides reduzieren solltest. Weitere Anzeichen können sein, dass du schneller krank wirst, Stimmungsschwankungen wie Reizbarkeit oder Schlafprobleme.
Benötigen Anfänger:innen spezielle Laufschuhe?
Ja, Laufschuhe (keine Wettkampfschuhe) sind darauf ausgelegt, die beim Laufen entstehenden Aufprallkräfte abzufedern. Das ist für alle Läufer:innen wichtig, besonders für Anfänger:innen.