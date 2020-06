Die richtigen Laufschuhe auswählen

Der richtige Schuh für deinen Lauf

"Für das normale tägliche Lauftraining ist ein etwas gedämpfter, neutraler Schuh genau das Richtige", so Jason Fitzgerald, Leichtathletiktrainer aus den USA, Head Coach von Strength Running und Host des "The Strength Running Podcast". Die meisten Laufschuhe bieten eine Mischung aus Dämpfung und Reaktionsfreudigkeit, die nicht nur bei anstrengenden Long Runs für optimale Ergebnisse sorgt, sondern gleichzeitig auch bei Tempoläufen die Energierückgabe erhöht.



Bei Wettkämpfen oder Speed-Workouts ist ein leichterer Schuh von Vorteil, so Bennett. (Wenn du beim Laufen an deine Grenzen gehen willst, ist es umso besser, je weniger Gewicht du an deinen Füßen hast.) Für Leichtathletiktraining sind Schuhe mit Spikes am besten geeignet, da sie sich in den Belag eingraben und so beim Sprinten für Traktion sorgen. "Spikes sind ideal, jedoch bringen auch Racing Flats gute Performance auf der Laufbahn – mit dem Vorteil, dass sie auch außerhalb der Bahn getragen werden können", so Nike Run Club Chicago Coach Robyn LaLonde.



Wenn du gerne im Gelände unterwegs bist, brauchst du wahrscheinlich Trail-Laufschuhe, die dir das Laufen auf Wurzeln, Steinen und Geröll sowie auf weicherem, unebenem Untergrund erleichtern, so LaLonde. Trail-Laufschuhe verfügen über eine strapazierfähige Sohle und eine breitere Basis mit griffigem Profil für bessere Traktion. Auf der Suche solltest du nach Modellen Ausschau halten, die entweder wasserfest oder wasserdicht sind und einen Schuhkragen haben, der dafür sorgt, dass Schmutz und Geröll nicht ins Innere des Schuhs gelangen. Wenn du in besonders steinigem oder steilem Gelände läufst, empfiehlt LaLonde einen Schuh mit einer in die Mittelsohle integrierten Steinschutzplatte, die dich vor plötzlichen Stürzen und ungünstigen Landungen schützt und somit das Laufen auf unwegsamem, steilem Terrain erleichtert.