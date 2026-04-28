Melitta Baumeisters Special Edition: Nike Vomero Premium und Pegasus Premium

Die Designs von Baumeister sprechen stilbewusste Alltagsathlet:innen an und stehen im Einklang mit dem Nike-Motto „If you have a body, you are an athlete.“ Baumeister ist für ihre unkonventionelle Ästhetik und ihre Fähigkeit, Alltagsdesigns aufzuwerten, bekannt und daher die ideale Partnerin für diese Zusammenarbeit.

Der Vomero Premium und der Pegasus Premium von Baumeister sind mit ihren kräftigen Farbtönen – Total Orange und Volt Neon Green – sowie den dezenten Farbschattierungen wahrhaftige Kunstwerke. Jeder Schuh ist handbemalt, sodass jedes Exemplar ein Unikat ist. Nach Ansicht von Baumeister steht dies im Zusammenhang mit dem Gedanken, dass wir unsere Unvollkommenheiten akzeptieren und für uns selbst laufen sollen, anstatt nach Perfektion zu streben. „Es geht darum, für sich selbst zu laufen, nicht für andere“, erklärt sie.

Wenn man sich beide Modelle genau ansieht, entdeckt man Designelemente wie Baumeisters Augen und Hände sowie das durchgehende MB-Branding, die dem Schuh einen persönlichen Touch verleihen.

„Sowohl der Vomero Premium als auch der Pegasus Premium sind ikonische Modelle, die seit Jahrzehnten in der Lauf-Community unverzichtbar sind“, erklärt sie. "Etwas so Wesentliches für Menschen, die täglich laufen, nach dem Motto 'Lauf, als würde niemand zusehen' neu zu erfinden, ermöglichte es mir, ein wichtiges Paradoxon zu schaffen. Die Designs sind kunstvoll und lebendig. Jeder handbemalte Vomero Premium wird zu einem einmaligen, von Menschenhand geschaffenem Kunstwerk. Die Farbe ist allerdings keine reine Deko, sondern unterstreicht das vielmehr. Der Pegasus Premium greift hingegen das Paradoxon mit einem markanten Neondesign auf, das Läufer:innen dazu einlädt, sich frei zu bewegen, auch wenn der Schuh sie dabei zu beobachten scheint.“