Laufen oder Fahrradfahren: Was ist das bessere Workout für mich?

Laufen und Radfahren gehören zu den beliebtesten Ausdauersportarten der Welt – und das aus gutem Grund. Beide haben ihre eigenen Stärken und Vorteile: Laufen ist eine gewichtstragende Sportart mit hoher Belastung, während Radfahren gelenkschonender und meist bei niedrigerer Intensität ausgeführt wird. Laut derder Cleveland Clinic beanspruchen beide Sportarten große Muskelgruppen, erhöhen die Herzfrequenz auf vorteilhafte Weise, verbessern die Lungenfunktion und fördern die mentale Gesundheit.

Aber wenn du einen vollen Terminkalender hast und nur Zeit für eine der beiden Sportarten, welche solltest du dann wählen? Keine der beiden Aktivitäten besser als die andere, aber es kann sein, dass eine besser zu dir passt. Hier sind die Faktoren, die dir bei dieser Entscheidung helfen können.