Vier je overwinningen op weg naar je doel

Iedere nieuwe uitdaging die je aanneemt, zal hoogtepunten en dieptepunten kennen. Het is belangrijk je overwinningen onderweg te vieren om positief te blijven over je hele reis, want positiviteit motiveert veel beter dan jezelf dwingend toespreken.

Stel bijvoorbeeld dat je als doel neemt bij elke maaltijd wat groente te eten. Meestal lukt je dat wel, maar dan komt er ineens een dag waarop de dingen om de een of andere reden niet volgens plan verlopen en je een keer geen groente eet. Daar kun je op twee manieren naar kijken:

Veel mensen gaan tegen zichzelf zeggen "Vreselijk, ik heb mijn doel niet gehaald. Ik heb gefaald. Dit is te moeilijk voor me." Dan kom je al gauw in een neerwaartse spiraal. "Ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet" zijn dan het soort gedachten waardoor mensen opgeven.