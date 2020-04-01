Minder zitten

Bijna iedereen waarmee ik werk – van gewone mensen tot topsporters – hebben last van hun bilspieren en heupen doordat ze te lang zitten. Denk maar eens na over hoe onze lichamen zijn ontworpen en hoe ze duizenden jaren lang zijn gebruikt: met de hele dag bewegen en eten verzamelen. Nu zitten we nog meer dan normaal. Dat zorgt natuurlijk voor lichamelijke ongemakken.



Het beste wat je kunt doen om de gevolgen van langdurig zitten tegen te gaan, is door de mobiliteit van bepaalde lichaamsdelen te verhogen. Besteed iedere avond 20 minuten aan deze rekoefeningen.