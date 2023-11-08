Pasvormchecks met Fleur

Ik heb een paar tips voor wie dansroutines wil leren, zodat je altijd vol enthousiasme danst, of je nu op een podium staat, dansbattles aangaat of gewoon losgaat in je slaapkamer.



👟 Blijf oefenen. Oefening baart kunst. Echt waar!



🗯️ Vraag je vrienden en familie wat er goed gaat en wat minder goed.



❤️‍🔥 Draag kleding waarin je je zelfverzekerd voelt.



🌸 Blijf positief! Dansen gaat om genieten van het moment.



Vergeet niet om me te taggen als je je moves op Footwork met de wereld deelt! Ik ben @fleurforreal op Instagram en TikTok.



En vergeet niet om plezier te maken.



x Fleur



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