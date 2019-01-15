De geschiedenis en legacy van de LeBron Soldier basketbalschoen

Twee generaties basketbalfans zijn getuige geweest van LeBron James' grensverleggende performance in de LeBron Soldier schoen.

De eerste keer was toen de Cleveland Cavaliers een zware wedstrijd moesten spelen in de Eastern Conference Finals van 2007. Met de Zoom Soldier aan zijn voeten scoorde James 25 punten in de finale en leidde hij het team in de tweede verlenging van de vijfde wedstrijd naar de overwinning.

De tweede keer was toen James de schoen droeg in de NBA Finals van 2016. Met de Soldier X aan zijn voeten zorgde James voor een comeback dankzij drie opeenvolgende overwinningen, waardoor Cleveland de titel weer kon pakken. En doordat Cleveland de competitie wist te winnen, maakte James de Soldier voor veel fans ook tot een legendarische basketbalschoen.

Volgens Jason Petrie, James' schoendesigner bij Nike, is de Soldier lijn begonnen met een duidelijk doel voor ogen: een lichte schoen maken die op het veld stabiel en comfortabel is.

"Alles moest voor LeBron nauwsluitend aanvoelen. Daarom besloten we een schoen te maken die zijn voeten totaal beschermde en omsloot", vertelt Petrie over de strakke pasvorm van de schoen.

"Play-off-stijl, teamschoen, FlyEase bandjes, veters: er zijn in de loop der jaren verschillende versies geweest, maar ze zijn altijd een tool geweest die LeBron uit de kast kon halen wanneer hij maar wilde. De Soldier hebben veel van de prestaties mogelijk gemaakt die zijn legacy gedefinieerd hebben."

In verband met de aanstaande release van de LeBron Soldier 14 op 1 augustus 2020 volgt hier een terugblik op de geschiedenis en ontwikkeling van de LeBron Soldier schoen sinds 2005.