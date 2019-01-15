De geschiedenis en legacy van de LeBron Soldier basketbalschoen
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Bekijk hoe de schoen zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Originele content gepubliceerd op: 15 januari 2019
Twee generaties basketbalfans zijn getuige geweest van LeBron James' grensverleggende performance in de LeBron Soldier schoen.
De eerste keer was toen de Cleveland Cavaliers een zware wedstrijd moesten spelen in de Eastern Conference Finals van 2007. Met de Zoom Soldier aan zijn voeten scoorde James 25 punten in de finale en leidde hij het team in de tweede verlenging van de vijfde wedstrijd naar de overwinning.
De tweede keer was toen James de schoen droeg in de NBA Finals van 2016. Met de Soldier X aan zijn voeten zorgde James voor een comeback dankzij drie opeenvolgende overwinningen, waardoor Cleveland de titel weer kon pakken. En doordat Cleveland de competitie wist te winnen, maakte James de Soldier voor veel fans ook tot een legendarische basketbalschoen.
Volgens Jason Petrie, James' schoendesigner bij Nike, is de Soldier lijn begonnen met een duidelijk doel voor ogen: een lichte schoen maken die op het veld stabiel en comfortabel is.
"Alles moest voor LeBron nauwsluitend aanvoelen. Daarom besloten we een schoen te maken die zijn voeten totaal beschermde en omsloot", vertelt Petrie over de strakke pasvorm van de schoen.
"Play-off-stijl, teamschoen, FlyEase bandjes, veters: er zijn in de loop der jaren verschillende versies geweest, maar ze zijn altijd een tool geweest die LeBron uit de kast kon halen wanneer hij maar wilde. De Soldier hebben veel van de prestaties mogelijk gemaakt die zijn legacy gedefinieerd hebben."
In verband met de aanstaande release van de LeBron Soldier 14 op 1 augustus 2020 volgt hier een terugblik op de geschiedenis en ontwikkeling van de LeBron Soldier schoen sinds 2005.
De LeBron Soldier in de loop der jaren
1.LeBron Zoom 20-5-5
- Jaar: 2005
- Opvallende kleurencombinaties: wit/zwart; navy/rood; wit/goud
- Opmerkingen over het design: het DNA van de Soldier gaat terug op de Zoom 20-5-5. De schoen komt voort uit de Nike Basketball Battleground serie, die met zijn robuuste look bij uitstek geschikt was voor basketbal buiten. De bandjes op de midden- en voorvoet van de schoen zouden kenmerkend voor de lijn worden.
2.LeBron Zoom Soldier
- Jaar: 2007
- Opvallende kleurencombinatie: navy/wit
- Opmerkingen over het design: het opvallendste kenmerk van de Zoom Soldier waren de zichtbare bandjes over de middenzool en op de hak. Zoom Air demping gaf LeBron de gewenste demping onder zijn voeten, terwijl het getrommelde leer zorgde voor de betrouwbaarheid die LeBron nodig had om zijn team in de legendarische serie uit 2007 de overwinning te bezorgen. "De Soldier lijn zou zonder die prestatie niet zijn geweest wat die nu is," aldus Petrie. "Er zijn zo veel mensen die de herinnering daaraan associëren met het design."
3.LeBron Soldier II
- Jaar: 2008
- Opvallende kleurencombinaties: wit/zwart/goud/rood; wit/navy/rood
- Opmerkingen over het design: de Soldier II is gemaakt voor LeBron voor de zomer van 2008 in Beijing en is een opvallende schoen binnen de collectie. De kenmerkende bandjes zijn niet op het bovenwerk terug te vinden. Wat wordt benadrukt is de robuustheid van de schoen.
"We wilden LeBron niet alleen voorbereiden op die zomer, maar wilden ook dat basketballers die naar hem keken zelf op buitenvelden zouden kunnen spelen zonder hun schoenen te beschadigen", licht Petrie toe. De grip was geïnspireerd op robuuste melkkratten en werkte door in andere designelementen, zoals de vierkante perforaties op de schoen.
4.LeBron Soldier III
- Jaar: 2008
- Opvallende kleurencombinaties: zwart/wit/varsity red; teamedities
- Opmerkingen over het design: het dubbele bandje was terug en Zoom Air zorgde voor demping in de hak en voorvoet. Een nieuw element van de look waren de middenzool en neus die op haaientanden geïnspireerd waren. LeBron droeg de Soldier III bij het misschien wel meest gedenkwaardige slotmoment uit zijn carrière: een driepunter in de Eastern Conference Finals van 2009.
5.LeBron Soldier IV
- Jaar: 2010
- Opvallende kleurencombinaties: wit/sport red-black; wit/deep maroon/metallic gold; teamedities
- Opmerkingen over het design: na alle prestaties die LeBron in de play-offs behaald had, kwam het verhaal van de Soldier lijn verder tot bloei. De Soldier IV introduceerde nog meer teamkleuren binnen de lijn. "Door dat teamconcept gingen we ons afvragen hoe we de schoen aantrekkelijker konden maken voor álle spelers", aldus Petrie. Deze Soldier was de eerste schoen in de serie met een applicatie van een leeuwenkop op de tong.
6.LeBron Soldier V
- Jaar: 2011
- Opvallende kleurencombinaties: cool grey; roze/wit; iguana/zwart-wit/oranje
- Opmerkingen over het design: na de IV nam de Soldier lijn meer visuele kenmerken uit de performancelijn van LeBron over. Onder de hak werd een AirMax unit aangebracht, zoals die ook bij de LEBRON IX te zien was.
7.LeBron Soldier VI
- Jaar: 2012
- Opvallende kleurencombinaties: wolf grey/wit; wit/university red/obsidian
- Opmerkingen over het design: de Soldier VI had een Zoom Air in de voorvoet en hak, wat zorgde voor een licht gevoel en betrouwbare ervaring onder de voet. Dankzij een asymmetrisch enkelbandje bleef het Hyperfuse bovenwerk goed op z'n plek zitten.
8.LeBron Soldier VII
- Jaar: 2012
- Opvallende kleurencombinaties: wit/venom green/zwart; dark sea/pink floral/green glow/wolf grey; BHM
- Opmerkingen over het design: door lagen te verwijderen ten opzichte van de Soldier VI, ontstond er een schoen die LeBron op elk moment kon dragen. "Hij kon tijdens dat kampioenschap naar buiten gaan en de schoen onverwacht dragen", zegt Petrie. "Daar is de Soldier voor bedoeld. Het kon voor een wedstrijd zijn of voor een seizoenssituatie. Het belangrijkste was dat hij zich voorbereid voelde."
9.LeBron Soldier VIII
- Jaar: 2014
- Opvallende kleurencombinaties: wit/metallic silver/zwart; court purple/hyper crimson
- Opmerkingen over het design: hoewel over het hele bovenwerk Flywire was aangebracht, zat de belangrijkste feature in de FlyEase versie van de schoen. Dankzij dit systeem kon de schoen gemakkelijk via de hak worden aan- en uitgetrokken, en werden veters overbodig. "Het was een innovatieve oplossing voor een betere pasvorm en LeBron was er weg van", herinnert Petrie zich. "Met dit design sloeg de Soldier een nieuwe richting in en gingen we experimenteren met nieuwe omsluitingsstrategieën."
10.LeBron Soldier IX
- Jaar: 2015
- Opvallende kleurencombinaties: game royal/bright crimson/wit; zwart/summit white; cargo khaki/sequoia bamboo/zwart; teamedities
- Opmerkingen over het design: de Soldier IX bevatte als eerste een innovatief bandjessysteem met een extra veterconfiguratie en Flywire in de voorvoet voor meer omsluiting. De IX werd net zoals de VIII uitgebracht in een FlyEase versie.
11.LeBron Soldier X
- Jaar: 2016
- Opvallende kleurencombinaties: zwart/zwart; wit/zwart/wit; wit/wit/oranje
- Opmerkingen over het design: Petrie en LeBron wilden dat de X eruit zag als een jubileumschoen. Ze wilden dat de schoen terugverwees naar de 20-5-5 en met FlyEase in gedachten gemakkelijk aan en uit te trekken zou zijn. Dit resulteerde in de eerste veterloze Nike Basketball performanceschoen.
Met minimale logo's en een hogere uitsnijding onderscheidde de schoen zich van de industrietrends uit die tijd. Toen kwamen de NBA Finals van 2016, waarmee de schoen definitief geschiedenis schreef als een van de meeste gedenkwaardige play-off-schoenen aller tijden. "De schoen versterkte het idee dat je al die laagjes niet nodig hebt om op hoog niveau te spelen", zegt Petrie. "De schoen herdefinieerde niet alleen hoe we zijn Soldiers maakten, maar ook zijn wedstrijdschoenen."
12.LeBron Soldier XI
- Jaar: 2017
- Opvallende kleurencombinaties: zwart/zwart/goud; wit/wit/rood; zwart/grijs/oranje; wit/zwart/metallic gold
- Opmerkingen over het design: op grond van feedback op de X kreeg de XI vier in plaats van drie bandjes en waren de bandjes dunner, zodat de voet gemakkelijker kon buigen. Het designteam gebruikte ook premium materialen als leer, om de schoen op het veld duidelijker herkenbaar te maken.
13.LeBron Soldier XII
- Jaar: 2018
- Opvallende kleurencombinaties: olive canvas/string gum/light brown; team red/gum; obsidian/metallic gold
- Opmerkingen over het design: komt dat bandje van de X je bekend voor? Petrie en het team experimenteerden met een bepaald soort omsluiting die onder andere was geïnspireerd op de Nike Air Raid en goed bij verschillende vormen voeten moest passen. "De visie achter dat systeem is dat je de schoen strakker kunt maken waar je maar wilt, in plaats van dat je vastzit aan een bepaalde vorm", aldus Petrie.
14.LeBron Soldier XIII
- Jaar: 2019
- Opvallende kleurencombinatie: paars/geel/zwart
- Opmerkingen over het design: de XIII was geïnspireerd op de constructie met inzetstuk van de LEBRON XVI. De omsluiting kwam tot stand via twee robuuste bandjes met een verstelbare schuifsluiting, waarmee spelers nauwkeuriger een meer aansluitende pasvorm konden instellen.
15.LeBron Soldier XIV
- Jaar: 2020
- Opmerkingen over het design: Petrie en het designteam wilden de XIV sneller maken. Dat betekende minder lagen, de voet dichter bij de Zoom Air demping en een systeem met dubbele veters en koordstoppers in plaats van bandjes. Dat resulteerde in een licht en soepel design met een fantastische pasvorm.
Releasedatum van de LeBron Soldier 14: de LeBron Soldier 14 wordt vanaf 1 augustus 2020 uitgebracht in heel China.