5 golfoutfits voor dames

Wanneer je je voorbereidt op een dag op de baan, zijn leuke golfoutfits voor dames al goed voor de helft van het plezier.

Een krachtige drive en precies putten zijn een applaus waard, maar dat is nog meer het geval wanneer je een stijlvol golftenue draagt. En beginners voelen zich soms zelfverzekerder in een leuke golfoutfit. Want als je er goed uitziet, straal je uit dat je wilt winnen, toch?

Spoileralert: de beste golfoutfits bieden meer dan de look van een golfclub. Denk aan performancematerialen, stabiele schoenen, flexibele designs en accessoires zoals zonnekleppen en handschoenen. Maar het gaat niet alleen om persoonlijke stijl of voorkeur. Privébanen hanteren vaak strikte kledingvoorschriften, terwijl andere banen de ongeschreven regels uit de golfcultuur volgen en klassieke kleding met de uitstraling van activewear prefereren.

Geschikte golfoutfits voor dames benadrukken lengte en verfijning. Denk aan shorts, rokken, jurken en skorts, die boven de knie moeten vallen zonder micro of mini te zijn. Shirts met een kraag zijn de norm, en kunnen lange, korte of geen mouwen hebben. Alle bescheiden tops, golfhoodies of sweaters met een hoge halslijn zijn echter meestal toegestaan. Poeh, er zijn zoveel regels.

Omdat je met zoveel rekening moet houden (en je op het aantal slagen moet blijven letten) zijn hier vijf leuke golfoutfits voor dames. Win je volgende wedstrijd in een van deze outfits.