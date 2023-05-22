Air Jordan 15
Oorspronkelijke releasedatum
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Herkomst
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur
(FLINT GREY / WHITE)
Oorspronkelijke prijs
($ 150)
Stijlcode
(136011-101)
Air Jordan 15
Oorspronkelijke releasedatum (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (FLINT GREY / WHITE)
Oorspronkelijke prijs ($ 150)
Stijlcode (136011-101)
Het verhaal gaat verder
Toen Michael Jordan een tweede punt achter zijn carrière zette, was er niets dat er op wees dat de Air Jordan lijn hetzelfde zou doen. De Air Jordan 15 zette de historie van MJ voort met een geweven Kevlar® bovenwerk van aramidevezels, geïnspireerd op het X-15 jachtvliegtuig.
Een stukje geschiedenis
Nog steeds een schoen van wereldklasse
De Jordan 15 kreeg iets van de look van het snelste bemande vliegtuig tot dan toe, met een onmiskenbaar MJ detail: de uitgestoken tong die verwees naar Jordans eigen tong als hij door de lucht vloog. En hoewel hij ze zelf nooit op het veld heeft gedragen, combineerde Jordan ze wel met de pakken die zijn nieuwe uniform werden: zo werd hij net zo een opvallende verschijning in het zakenleven als hij in het basketbal was.