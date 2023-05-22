De Jordan 15 kreeg iets van de look van het snelste bemande vliegtuig tot dan toe, met een onmiskenbaar MJ detail: de uitgestoken tong die verwees naar Jordans eigen tong als hij door de lucht vloog. En hoewel hij ze zelf nooit op het veld heeft gedragen, combineerde Jordan ze wel met de pakken die zijn nieuwe uniform werden: zo werd hij net zo een opvallende verschijning in het zakenleven als hij in het basketbal was.