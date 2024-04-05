De geschiedenis van de Nike Huarache

De geschiedenis van de Huarache
Department of Nike Archives
Alle details van deze unieke basketbalschoen.
In 1991 bracht Nike een waarlijk unieke schoen op de markt.
Het design was zo anders, het had niet eens een Swoosh nodig," aldus Tinker Hatfield, de drijvende kracht achter het project. Hij weet nog dat sommige mensen zeiden: "Je kunt geen schoen ontwerpen op Nike zonder een grote Swoosh aan de zijkant."
"Ik vond deze schoen zo uniek dat alleen Nike het lef zou hebben gehad om zoiets te doen, dus daarom had hij geen Swoosh nodig," aldus Hatfield.
In 1990 en begin 1991 schetste Hatfield verschillende concepten (waaronder het bovenstaande) voordat hij tot het uiteindelijke design van de Huarache kwam. Volgens Hatfield is het idee geboren in een meer.
"Ik had een soort openbaring toen ik wachtte om van achter een waterskiboot uit het water te worden getrokken", zei hij. "Ik zat in het water in een neopreen bootie, met mijn voeten achter elkaar op één lijn op de ski. Net voordat ik door de boot uit het water werd getrokken, dacht ik: wacht even, dit neopreen spul is echt ondersteunend en comfortabel en past perfect om mijn voet en enkel." Uiteindelijk kwam er in het design van de Huarache neopreen met een exoskelet voor extra ondersteuning.
Toen hij ongeveer een jaar later de overstap naar basketbal maakte, stuitte hij aanvankelijk op scepsis. Door het bandje aan de achterkant van de schoen aan te passen aan basketbalbewegingen, de buitenzool en zijkant van de schoen steviger te maken en het exoskeletdesign door te trekken tot rond de enkel, werd de Huarache een meer minimalistische versie van een basketbalschoen.
De aanvankelijke scepsis werd de kop ingedrukt toen de Air Flight Huarache werd omarmd door een van de meest interessante universiteitsbasketbalteams van de VS in die tijd, de University of Michigan, die in de schoenen speelde tijdens het NCAA-toernooi van 1992.
De Air Huarache is uitgegroeid tot een klassieker met releases in vele andere categorieën, waaronder fitnesstrainingen, tennis, aerobics, lacrosse, voetbal en honkbal. Het minimalistische design vormde ook een inspiratiebron voor andere lichte en flexibele schoendesigns van de toekomst, zoals de concepten Kukini, Presto en Nike Free.