De geschiedenis van de Nike Huarache

In 1991 bracht Nike een waarlijk unieke schoen op de markt.

Het design was zo anders, het had niet eens een Swoosh nodig," aldus Tinker Hatfield, de drijvende kracht achter het project. Hij weet nog dat sommige mensen zeiden: "Je kunt geen schoen ontwerpen op Nike zonder een grote Swoosh aan de zijkant."

"Ik vond deze schoen zo uniek dat alleen Nike het lef zou hebben gehad om zoiets te doen, dus daarom had hij geen Swoosh nodig," aldus Hatfield.