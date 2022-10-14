Les Hijabeuses: Founé Diawara over de strijd tegen vooroordelen

Na een jaar trainen met haar team kwam ze het veld op, klaar voor haar eerste echte wedstrijd. Maar toen ze het veld opkwam, werd ze door de scheidsrechter tegengehouden.



Je mag geen hijab dragen, zei de scheidsrechter. Dat is niet toegestaan.



Founé's hart brak. De hijab was een belangrijk symbool van haar geloof als moslim en onderdeel van haar identiteit. Ze kon hem niet afdoen om te spelen. Founé bracht de wedstrijd op de bank door. Ze voelde zich triest en boos.



"Ik wilde alleen maar spelen", zei ze. "Ik wilde alleen maar iets bijdragen aan mijn team."



In plaats van weg te zakken in haar verdriet, zette Founé haar natuurlijke leiderschapstalenten in een hogere versnelling. Ze hoorde over een campagne om discriminatie in vrouwensport te stoppen en greep de kans om daaraan mee te doen.