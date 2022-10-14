Taekwondo vraagt veel concentratie. "Ik werd enorm gedisciplineerd", zegt Chaima, "waardoor ik me nu in elke sport op mijn gemak voel." Je leert ook respect te hebben voor je tegenstanders. Hoewel ze stompen en trappen, zijn ze erop getraind elkaar nooit te verwonden. Chaima ontdekte al snel dat hoewel een taekwondo-wedstrijd eruit kan zien als een gevecht, het meer aanvoelt als een dans. Een succesvolle atleet moet gedisciplineerd, krachtig en sierlijk zijn.



Chaima heeft daar ook buiten de mat baat bij als coach voor Sports dans la Ville, een non-profitorganisatie die jonge vrouwen helpt te gaan sporten en werk te vinden. Ze ziet sporten als een brug en beschouwt zichzelf als een bruggenbouwer.



"Coaches kunnen veel impact hebben op het leven van een kind", zegt ze. "Daarom geef ik me volledig aan mijn studenten. Ik train met ze, ik vecht voor ze, ik laat me door hen inspireren."