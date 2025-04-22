Nike Teens: Breek de regels

✅ Begin met het onverwachte: zoek een of twee favoriete items uit en neem die als uitgangspunt voor je look. Denk aan een bijzondere zonnebril, sneakers of een opvallende gekleurd kledingstuk.

✅ Opbouw: kies items die bijdragen aan je doelen, hoe je ook wilt bewegen, items wilt combineren of de aandacht wilt trekken. Denk aan laagjes zoals de Nike Pro shorts, lange mouwen en tanktops en de Nike Sportswear geplooide rok. Het gaat erom dat je je ondersteund en creatief voelt.

✅ Extra toevoeging: dacht je dat je er al was? Ga dan nog een stap verder. Voeg een pet of haarband toe voor een echt unieke look.