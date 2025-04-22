Nike Teens: Breek de regels

Overtreed de regels
Nike Teens
Het draait niet om aanpassen, maar juist om opvallen. Verander de spelregels. Wees creatief met lagen, combineer verschillende kleuren en val op met accessoires. Als je grenzen wilt verleggen, is het niet dit of dat, maar dit én dat. Sprinter en golfer. Basketballer en zwemmer. Waarom zou je maar één ding doen als je alles kunt? Sport en stijl kennen geen grenzen.
Laat je creativiteit de vrije loop
✅ Begin met het onverwachte: zoek een of twee favoriete items uit en neem die als uitgangspunt voor je look. Denk aan een bijzondere zonnebril, sneakers of een opvallende gekleurd kledingstuk.
✅ Opbouw: kies items die bijdragen aan je doelen, hoe je ook wilt bewegen, items wilt combineren of de aandacht wilt trekken. Denk aan laagjes zoals de Nike Pro shorts, lange mouwen en tanktops en de Nike Sportswear geplooide rok. Het gaat erom dat je je ondersteund en creatief voelt.
✅ Extra toevoeging: dacht je dat je er al was? Ga dan nog een stap verder. Voeg een pet of haarband toe voor een echt unieke look.
"Ik hou ervan om de regels te overtreden en op te vallen met mijn stijl."
Kamia
Danser, hardloper, tennisser
Kies jouw stijl
Beweeg zoals je wilt. Kleed je zoals je je voelt. Neem overal je plek in. Ontdek functionaliteit en mode met items zoals het Nike Dri-FIT jack met mouwen met ruches en de Nike geweven broek met halfhoge taille. Of je nu gaat hardlopen, grenzen verlegt of gewoon een mooie dag wil hebben, creëer looks die bij je passen.