Met een minimalistisch bovenwerk en vetersysteem dat vastzit na één keer straktrekken, maakte de Air Jordan 9 zijn debuut als de lichtste en meest responsieve Air Jordan ooit. De vier OG kleurencombinaties, die geïnspireerd zijn op de status van MJ als internationaal icoon, zijn voorzien van details in meerdere talen op de zool, met termen als 'independence', 'freedom', 'athletic' en 'force'. Deze uitvoering van de Jordan lijn bracht ook een eerbetoon aan de overstap in de sportcarrière van MJ. Zo omvatte de Air Jordan 9 exclusief voor spelers zowel een basketbal- als een honkbalschoen.