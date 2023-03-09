Air Jordan collectie
Air Jordan 9
Originele releasedatum (1993)
Ontwerper (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — TRUE RED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130182-100)
Air Jordan 9
Originele releasedatum (1993)
Ontwerper (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — TRUE RED)
Originele prijs ($ 125)
Stijlcode (130182-100)
Het spel is niet te stoppen
Na drie opeenvolgende jaren basketbal op het hoogste niveau maakte Michael Jordan de overstap van basketbal naar honkbal. Maar ondanks zijn afwezigheid op het basketbalveld, vond toch de release plaats van de Air Jordan 9. Terwijl MJ speelde voor de Minor Leagues, kreeg de Air Jordan lijn steeds meer voet aan de grond binnen de cultuur. En deze release werd nooit gedragen door de nummer 23, maar werd toch een icoon.
Een stukje geschiedenis
Gemaakt voor het veld en de modder
Met een minimalistisch bovenwerk en vetersysteem dat vastzit na één keer straktrekken, maakte de Air Jordan 9 zijn debuut als de lichtste en meest responsieve Air Jordan ooit. De vier OG kleurencombinaties, die geïnspireerd zijn op de status van MJ als internationaal icoon, zijn voorzien van details in meerdere talen op de zool, met termen als 'independence', 'freedom', 'athletic' en 'force'. Deze uitvoering van de Jordan lijn bracht ook een eerbetoon aan de overstap in de sportcarrière van MJ. Zo omvatte de Air Jordan 9 exclusief voor spelers zowel een basketbal- als een honkbalschoen.