Air Jordan collectie
Air Jordan 13
Originele releasedatum (1997)
Ontwerper (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART / VARSITY RED)
Originele prijs ($ 150)
Stijlcode (136002-062)
Air Jordan 13
Originele releasedatum (1997)
Ontwerper (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (ZWART / VARSITY RED)
Originele prijs ($ 150)
Stijlcode (136002-062)
Black Cat laat zijn klauwen zien
Michael Jordan kreeg de bijnaam 'Black Cat' vanwege zijn unieke combinatie van kracht en een slinkse speelstijl, waardoor hij onder de huid van zijn tegenstanders kroop en ze uit balans bracht. Tijdens het seizoen van 1997-98 was Jordan zijn rivalen continu te slim af met zijn opvallende en unieke behendigheid. Tinker Hatfield liet zich inspireren door het roofdierinstinct van een panter. Hij gebruikte die angstaanjagende kracht als basis voor de Air Jordan 13, die was voorzien van een origineel holografisch oog en een buitenzool die leek op een panterpoot.
Een stukje geschiedenis
Breken met regels
Om spelers het gevoel te geven van een katachtige wendbaarheid, werd de Air Jordan 13 voorzien van innovaties als een plaat van koolstofvezel en Zoom Air. De AJ 13 werd uitgevoerd in zeven OG releases, toen MJ voor de eerste keer stopte als kampioen. De schoen werd als een retroversie uitgebracht in 2004, met nieuwe, limited-edition kleurencombinaties in hoge en lage versies voor dames en heren, en nogmaals in 2006, 2011, 2013, 2014 en 2015. Ook de langdurige samenwerking van Jordan met Spike Lee werd voortgezet. De schoen verscheen in Lee's 'He Got Game' in 1998 aan de voeten van Jake Shuttlesworth, gespeeld door Denzel Washington, waarmee de retroschoen uit 2013 de bijnaam 'Black Toe' kreeg.