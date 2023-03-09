Air Jordan collectie
Air Jordan 12
Originele releasedatum (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — TAXI)
Originele prijs ($ 135)
Stijlcode (130690-101)
Air Jordan 12
Originele releasedatum (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleurencombinatie (WIT / ZWART — TAXI)
Originele prijs ($ 135)
Stijlcode (130690-101)
Jordan geeft alles
Michael Jordan gaf echt alles in het seizoen 1996-1997, het seizoen van een van de meest bepalende momenten in de geschiedenis van het basketbal. In de vijfde wedstrijd van de Finals (Jordans beroemde 'griepwedstrijd') scoorde hij 38 punten, zeven rebounds en vijf assists tegen Utah Jazz, terwijl hij 39 graden koorts had. Zijn doorzettingsvermogen hielp zijn team aan een nieuwe titel en was de inspiratiebron voor de technologie en constructie van de AJ 12.
Een stukje geschiedenis
Ontworpen om te shinen
De door Tinker Hatfield ontworpen AJ 12 kwam uit in 1996 in een zwart-witte kleurencombinatie en was geïnspireerd op de Japanse vlag. Het design bouwde voort op het grote succes van recente Air Jordan releases en werd een favoriet van verzamelaars. In 1997 kwam de AJ 12 uit in een rode kleurencombinatie. In 2003, 2009 en 2016 kwamen er retroversies uit in andere kleuren.