De AJ 10, die oorspronkelijk was ontworpen als eerbetoon, was voorzien van Air demping over de hele lengte in de middenzool en flex-groeven voor extra grip op de buitenzool. En net als de vorige uitvoering van de schoen, leidde de innovatie van de AJ 10 tot superieure prestaties op het veld. Dit bewees Michael Jordan wel tijdens een aanval van 55 punten tijdens de eerste wedstrijd die hij weer speelde in New York City op 28 maart 1995, die inmiddels bekendstaat als de beruchte 'double nickel'-wedstrijd.