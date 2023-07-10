Shop alle nieuwe producten

Shop

Laatste update: 10 juli 2023
Leestijd: 2 min.

Ada is niet te stoppen

Wanneer je die imposante vlecht ziet aankomen, is het tijd om je schrap te zetten en aan de kant te gaan voor Ada! Ontdek alles over Ada Hegerberg uit Noorwegen, die haar team naar historische hoogtes hoopt te leiden.

"Ons land heeft veel gepresteerd in het vrouwenvoetbal en het is tijd om dat opnieuw te doen."

Ada Hegerberg: Ada is niet te stoppen

Ada Hegerberg
Het Noorse vrouwenelftal

Ada Hegerberg: Ada is niet te stoppen

Een geschiedenis van uitmuntendheid

Het tenue van het Noorse elftal is een indrukwekkend gezicht. Moedig Ada en Noorwegen aan in het iconische rood en opvallende blauw.

"Het aantrekken van dit shirt geeft me een enorme kick. Je vertegenwoordigt niet alleen de waarden van je land, maar ook die van een hele nieuwe generatie."

Ada Hegerberg: Ada is niet te stoppen

Ada Hegerberg
Het Noorse vrouwenelftal

Shop tenues van nationale elftallenBekijk meer atleten

Ada Hegerberg
Het Noorse vrouwenelftal

Shop tenues van nationale elftallenBekijk meer atleten

Voor het eerst gepubliceerd: 10 juli 2023