Ada Hegerberg: Ada is niet te stoppen

Laatste update: 10 juli 2023
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Ada is niet te stoppen
Wanneer je die imposante vlecht ziet aankomen, is het tijd om je schrap te zetten en aan de kant te gaan voor Ada! Ontdek alles over Ada Hegerberg uit Noorwegen, die haar team naar historische hoogtes hoopt te leiden.
"Ons land heeft veel gepresteerd in het vrouwenvoetbal en het is tijd om dat opnieuw te doen."
Ada Hegerberg
Het Noorse vrouwenelftal
Een geschiedenis van uitmuntendheid
Het tenue van het Noorse elftal is een indrukwekkend gezicht. Moedig Ada en Noorwegen aan in het iconische rood en opvallende blauw.