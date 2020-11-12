ACG lookbook voor de feestdagen van 2020: Smith Rock-lookbook

All Conditions gear. Ontworpen, getest en gemaakt op aarde: Smith Rock.
We hebben een proces. Voordat we iets creëren, zoeken we inspiratie. Dit seizoen leidde onze zoektocht ons naar Smith Rock (Oregon). Onze nieuwe collectie is niet alleen geïnspireerd op deze plaats, maar wordt ook daar gedragen. De broek, jacks, shirts en schoenen in deze collectie zijn een afspiegeling van Smith Rock. De natuur vormt de basis voor verschillende designs. De namen van de jacks zijn een eerbetoon aan de paden. En we hebben GORE-TEX, PrimaLoft en stevig rubber gebruikt voor de weersinvloeden die we hebben ervaren. Dus als je 'Ontworpen, getest en gemaakt op aarde' ziet staan, weet je wat dat betekent.
Droge buitenlaag — ACG MISERY RIDGE GORE-TEX DAMESJACK; Warme tussenlaag — ACG ROPE DE DOPE OPVOUWBAAR ULTRAROCK DAMESJACK MET ISOLATIE; Broek — ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR DAMES; Sokken — ACG KELLY RIDGE CREW SOKKEN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Droge buitenlaag — ACG ROPE DE DOPE OPVOUWBAAR ULTRAROCK HERENJACK MET ISOLATIE; Warme tussenlaag — ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECETRUI VOOR HEREN; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Onderkleding — ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T TOP MET LANGE MOUWEN; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR DAMES; Sokken — ACG KELLY RIDGE CREWSOK; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Pet — ACG 3-IN-1 BEANIE; Droge buitenlaag — ACG MISERY RIDGE GORE-TEX HERENJACK; Warme tussenlaag — ACG ROPE DE DOPE OPVOUWBAAR ULTRAROCK HERENJACK MET ISOLATIE; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire — ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Onderlaag/onderlagen — ACG EARTH PERFORMANCE DAMESTOP MET LANGE MOUWEN; ACG ULTRAROCK T-SHIRT MET KORTE MOUWEN EN GEBORDUURD LOGO VOOR DAMES; Broek — ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR DAMES; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Droge buitenlaag — ACG TUFF NUGGETS OPVOUWBAAR REGENJACK VOOR HEREN; Onderkleding — ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE TOP MET KORTE MOUWEN; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Pet — ACG TAILWIND SSNL PET; Accessoire — ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme tussenlaag — ACG ROPE DE DOPE OPVOUWBAAR ULTRAROCK DAMESJACK MET ISOLATIE; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR DAMES; Sokken — ACG KELLY RIDGE CREWSOK; Schoenen — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Pet — ACG 3-IN-1 BEANIE; Warme tussenlaag — ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECETRUI VOOR HEREN; Broek — ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECEBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Droge buitenlaag — ACG 4TH HORSEMAN DONSJACK VOOR HEREN; Onderlaag — ACG EARTH PERFORMANCE DAMESTOP MET LANGE MOUWEN; Broek — ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR HEREN; ACG TRAILBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire — ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme tussenlaag — ACG EARTH PERFORMANCE DAMESTOP MET LANGE MOUWEN; Broek — ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Pet — ACG 3-IN-1 BEANIE; Droge buitenlaag — ACG MISERY RIDGE GORE-TEX HERENJACK; Warme tussenlaag — ACG ROPE DE DOPE OPVOUWBAAR ULTRAROCK HERENJACK MET ISOLATIE; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Droge buitenlaag — ACG 4TH HORSEMAN DONSJACK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Warme tussenlaag — ACG WOLF TREE POLARTEC DAMESTOP MET RONDE HALS; Broek — ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECEBROEK VOOR DAMES; Accessoire — ACG KARST SMIT; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Droge buitenlaag — ACG MISERY RIDGE GORE-TEX DAMESJACK; Warme tussenlaag — ACG ROPE DE DOPE OPVOUWBAAR ULTRAROCK DAMESJACK MET ISOLATIE; Broek — ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR DAMES; Sokken — ACG KELLY RIDGE CREW SOKKEN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire — ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Onderlaag — ACG GIFT SHOP PERFORMANCE TOP MET LANGE MOUWEN; Broek — ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accessoire — ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme tussenlaag — ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECETRUI MET VOLLEDIGE RITSSLUITING VOOR HEREN; Broek — ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECEBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessoire — ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warme tussenlaag — ACG HERENTOP MET RONDE HALS; Broek — ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECEBROEK VOOR HEREN; ACG SMITH SUMMIT CARGOBROEK VOOR HEREN; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Onderlaag — ACG ULTRAROCK T-SHIRT MET KORTE MOUWEN EN GEBORDUURD LOGO VOOR DAMES; Broek — ACG TRAILBROEK VOOR DAMES; Schoenen — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX