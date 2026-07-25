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Nike Everyday Cushioned Older Kids' Crew Socks (6 Pairs) - Multi-Colour

Nike Everyday Cushioned

Older Kids' Crew Socks (6 Pairs)

$35
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From playtime to game day, the Nike Everyday Socks keep you going. They're powered by Dri-FIT technology and have cushioning underfoot to keep your feet comfy with every move.


  • Colour Shown: Multi-Colour
  • Style: IQ2212-904

Nike Everyday Cushioned

$35

From playtime to game day, the Nike Everyday Socks keep you going. They're powered by Dri-FIT technology and have cushioning underfoot to keep your feet comfy with every move.

Benefits

  • Dri-FIT technology helps keep you dry and comfortable.
  • Midfoot arch band brings a supportive feel.
  • Targeted cushioning gives extra comfort.

Product details

  • Dri-FIT technology helps keep you dry and comfortable.
  • Midfoot arch band brings a supportive feel.
  • Targeted cushioning gives extra comfort.
  • Colour Shown: Multi-Colour
  • Style: IQ2212-904

Size & Fit

    • Nike members enjoy free returns (exclusions apply)
  • Size Guide

Free Delivery and Returns

Nike Members

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Express delivery $14.95

Free standard returns (exclusions apply)

 

Nike Guests

Standard delivery $9.95

Express delivery $14.95

Standard returns $9.95 (exclusions apply)

 

Returns Policy Delivery Information

 

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Reviews (1)

5 stars

  • romalet300410033

    VERY STYLISH AND COMFORTABLE 🤗🤗

Nike Everyday Cushioned Older Kids' Crew Socks (6 Pairs)

Nike Everyday Cushioned

$35

Complete the look