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Air Jordan 85 Men's T-Shirt - Old Royal

Air Jordan 85

Men's T-Shirt

$50
Select SizeSize Guide

Crafted from comfy cotton, this classic tee has a soft feel that's ideal for everyday wear.


  • Colour Shown: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Air Jordan 85

$50

Crafted from comfy cotton, this classic tee has a soft feel that's ideal for everyday wear.

Product Details

  • 100% cotton
  • Machine wash
  • Imported
  • Colour Shown: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Size & Fit

    • Standard fit: easy and traditional
    • Nike members enjoy free returns (exclusions apply)
  • Size Guide

Free Delivery and Returns

Nike Members

Free standard delivery on orders over $80

Express delivery $14.95

Free standard returns (exclusions apply)

 

Nike Guests

Standard delivery $9.95

Express delivery $14.95

Standard returns $9.95 (exclusions apply)

 

Returns Policy Delivery Information

 

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Reviews (1)

4 stars

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

Air Jordan 85 Men's T-Shirt

Air Jordan 85

$50

Complete the look