5 Trainer-Tipps, um besser beim Laufen zu werden (wirklich!)

Selbst wenn deine meisten Läufe auf flachem, ebenem Gelände stattfinden, gilt das nicht immer für deine Rennen. Aber auch wenn du nicht an Rennen teilnimmst, kannst du deine Kraft, Schrittlänge und Ausdauer verbessern, wenn du an Hügeln trainierst, so Lawrence Shum, Lauftrainer mit RRCA-Zertifizierung aus New York.

"Hügeltraining ist nie einfach, aber wenn du es regelmäßig tust, lernt dein Körper, längere Schritte zu machen und sich dynamischer zu bewegen", sagt er. "Besonders wirkungsvoll ist so ein Training, wenn die Hügelstrecke viele verschiedene Steigungen bietet. Mit einem solchen Training bereitest du deinen Körper viel besser auf Hügelläufe vor."

Im Gegensatz zu allmählichen Temposteigerungen, die beliebig in den täglichen Lauf eingestreut werden können, zeigen Wiederholungsläufe am Hügel die beste Wirkung, wenn du dir die Zeit nimmst, sie effektiv zu trainieren, rät er. Das kann sogar bedeuten, einen deiner regelmäßigen Läufe durch einen Wiederholungslauf am Hügel zu ersetzen.

Ein typisches Workout am Hügel könnte so aussehen: In moderatem Tempo bergauf laufen — ungefähr mit 7 auf der Anstrengungsskala (PRE, Perceived Rate of Exertion), auf der 10 deine höchste Anstrengung ist, — und dann zur Regeneration gemütlich bergab laufen, ungefähr mit 4 auf der PRE-Skala. Wiederhol diese Abfolge sechs- bis achtmal, empfiehlt Shum.

Wenn du dich an die Wiederholungsläufe am Hügel gewöhnt hast, kannst du eine Sequenz laufen, in der du das Tempo nach und nach steigerst. Du läufst also zuerst mit einer 6 auf der PRE-Skala bergauf, gefolgt von einer 7 beim nächsten Lauf den Berg hoch, dann 8 und 9, wieder zurück auf 8, 7 und dann 6. Dadurch variierst du die Intensität und bekommst ein besseres Gefühl dafür, wie sich die Steigerung der PRE auf deine Form und deine Schrittlänge auswirkt, führt er aus.

"Ein häufiger Irrglaube ist, dass du den Hügellauf erlernen kannst, indem du einfach durch hügeliges Gelände läufst, ohne besonderen Trainingsplan", fährt er fort. "Das hilft zwar auch, aber von einem echten Hügeltraining hast du mehr, weil es zielgerichteter ist."