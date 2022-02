Worin bestehen die Vorteile des Intervalllaufens?

Bei dieser Trainingstechnik läufst du Intervalle in einem Tempo, das dich an oder über deine Laktatschwelle bringt. Wenn du deine Laktatschwelle überschreitest, sammelt sich Laktat (ein Nebenprodukt des Stoffwechsels) schneller im Blut an, als es dein Körper abbauen kann. Wenn das passiert, fangen deine Muskeln an, stark zu brennen, und du kannst nicht mehr weiterlaufen. Mit Tempo-Intervalltraining sorgst du dafür, dass dein Körper auch bei schnellerem Tempo in der Lage ist, Laktat abzubauen. Am besten wendest du dich an einen Laufcoach, der dir hilft, deine Laktatschwelle zu ermitteln und ein für dich geeignetes Tempo-Intervalltraining zu erstellen.