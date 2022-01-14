4 Arten von Hill Workouts und ihre Vorteile

Hügel-Trainings sind Lauf-Workouts, die an einer Steigung durchgeführt werden. Diese werden in der Regel an einem steilen Hügel im Freien durchgeführt, können aber auch auf einem Laufband durchgeführt werden, indem man die Steigung für bergauf und bergab einstellt. Sie sind eine Art von Ausdauertraining, das, je nachdem, wie schnell man es macht, aerob oder anaerob durchgeführt werden kann.



Es gibt verschiedene Arten von Hügel-Workouts, hier eine kurze Einführung in vier leistungsstarke Arten.