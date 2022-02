Die 5 wichtigsten Vorteile des Schwimmens

Im Gegensatz zu anderen Ausdauersportarten ist Schwimmen ein Ganzkörper-Cardio-Training. Du nutzt die Muskeln in deinen Armen (Bizeps und Trizeps), um deinen Körper durch das Wasser zu ziehen. Die Muskeln in deinen Schultern (Deltamuskeln) und in deinem Rücken (Musculus latissimus dorsi) verleihen deinem Zug mehr Kraft und Geschwindigkeit. Dein Core sorgt dafür, dass dein Körper gerade bleibt und sich hydrodynamisch bewegt. Die Muskeln in deinem Gesäß und in deinen Beinen sind aktiviert und helfen dir, dich vorwärts zu bewegen.

Schwimmen bietet zwar nicht die gleichen Vorteile wie Krafttraining (also z. B. Gewichtheben), es gibt aber Möglichkeiten, wie du den Widerstand erhöhen und so Muskeln aufbauen kannst. Viele Schwimmer:innen schnallen sich zum Beispiel Paddel an die Hände, um den Wasserwiderstand zu erhöhen und einen stärkeren, effizienteren Armzug zu entwickeln.



