So sprintest du richtig

Du brauchst dafür einen Geschwindigkeits- oder Gewichtsschlitten (in vielen Gyms gibt es die schon). Wenn diese nicht verfügbar sind, dann werde kreativ und bastel dir selber was. Es geht im Prinzip nur darum, mit einem Gurt einen schweren Gegenstand oder einen Schlitten zu ziehen. Du gibst dann Vollgas, während du den schweren Gegenstand oder Schlitten hinter dir herziehst. Fang mit weniger Gewicht und steigere dich dann, je mehr du dich an den Drill gewöhnst.

Wenn du keine Lösung finden kannst, binde dir ein Widerstandsband um deine Hüfte, das von einer Partnerin oder einem Partner hinter dir festgehalten wird. Ziehe sie oder ihn dann hinter dir her, während du sprintest. Mach zunächst nur ein paar Runden mit 20-Meter-Sprints.

Mit Sled Pushes lässt sich die Sprinttechnik ebenfalls prima verbessern, erklärt Williams weiter.

Dabei lädst du Gewicht auf einen Schlitten und schiebst ihn vor dir her. Je nachdem, wie schwer du den Schlitten belädst, kannst du so sowohl Geschwindigkeit als auch Kraft verbessern. Wenn du in deinem Gym keinen Schlitten hast, kannst du effektive Pushes auch auf dem Laufband machen.

Dafür musst du die Geschwindigkeit des Laufbands auf 1 mph einstellen und die Steigung auf null Prozent. Halte dich an den Griffen (oder der Konsole) fest und bewege das Laufband mit der Kraft deiner Füße vorwärts. Pro Tipp: Du solltest diese Übung in deinen Waden spüren.