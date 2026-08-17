Tanzkleidung für Damen

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
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Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Schuhe für Damen
Bestseller
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Schuhe für Damen
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
Bestseller
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Schuh (Damen)
€ 119,99
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Damenschuh
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Damenschuh
€ 119,99
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
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Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 54,99
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Damen-T-Shirt
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Damen-T-Shirt
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Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
€ 89,99
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Damen-T-Shirt
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Damen-T-Shirt
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
€ 54,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
€ 42,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike Sportswear Classic
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
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Jordan Sport
Jordan Sport Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
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Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT verkürztes Longsleeve-Oberteil für Damen
€ 47,99
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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Crew-Trainingssocken (6 Paar)
€ 24,99

Tanzkleidung für Damen: Freiheit & Leidenschaft

Egal, ob dein Herz für Ballett, Stepptanz oder Hip-Hop schlägt – unsere Tanzkleidung für Damen verhilft dir zu Höchstleistungen. Hier erwarten dich hochwertige Kleidungsstücke, die jede deiner Bewegungen optimal unterstützen. Beim Tanzen geht es schließlich um Freiheit, und die sollte durch nichts eingeschränkt werden. Deshalb kreieren wir Kleidung mit Kompressionszonen sowie Tanzschuhe mit Dämpfung. Sie unterstützen deine Gelenke und Muskeln – damit du bis an dein persönliches Limit gehen kannst.


Im Leben einer Tänzerin sind Warm-up und Cool-down unerlässlich. Daher findest du in unserer Dancewear-Kollektion für Damen leichte, isolierende Lagen. Dank temperaturregulierender Materialien und gemütlicher Finishs genießt du angenehmen Tragekomfort bis zum letzten Song. Und wenn es im Tanzstudio heiß hergeht? Dann wählst du Kleidungsstücke mit unserer einzigartigen Nike Dri-FIT Technologie. Sie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet – und du dich vollkommen auf deine Choreografie konzentrieren kannst.


Beim Tanzen geht es um den künstlerischen Ausdruck unseres Körpers in all seinen Formen. Aus diesem Grund entwerfen wir unsere Tanzkleidung für Damen frei von unnötigem Schnickschnack: Cleane, elegante Silhouetten und enganliegende Passformen erleichtern es dir, deine Moves zu perfektionieren. Und für den nächsten Auftritt? Setzt du auf Farben, die zu Musik und Tanzstil passen. Entdecke klassische und neutrale Nuancen, die zu allem passen, sowie auffällige Designs, um ein Statement zu setzen.


Um unseren Planeten auch für die zukünftigen Generationen lebenswert zu erhalten, müssen wir alle unsere Lebens- und Arbeitsweise ändern. Bei Nike tun wir dies durch unser „Move to Zero“-Programm: Mit dieser Initiative möchten wir unseren CO₂-Ausstoß und Abfall auf null reduzieren. Deswegen verwenden wir für unsere Damen-Tanzkleidung auch so viele recycelte Materialien wie möglich – wie zum Beispiel Polyester, der aus alten Plastikflaschen hergestellt wird. Außerdem fertigen wir Recycling-Nylon aus verschiedensten Abfallprodukten an, wie beispielsweise alten Teppiche und ausgedienten Fischernetzen. Noch haben wir unser großes Ziel nicht erreicht – wir kommen ihm aber jeden Tag einen Schritt näher. Unterstütze uns und entscheide dich für Damen-Dancewear, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist.