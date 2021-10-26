11 Tipps, die dir helfen, schneller zu laufen

Es geht kein Weg daran vorbei: Um schneller zu werden, musst du einfach schneller laufen.

Es geht nicht darum, über Nacht eine Minute schneller pro Kilometer zu werden. Ein solider Trainingsplan baut dein Tempo schrittweise und durch verschiedene Trainingsmethoden auf. (Du brauchst Hilfe? Sieh dir die Trainingsprogramme in der Nike Run Club App an.)

Aber egal, wie du deine Workout-Routine gestaltest, Intervalltraining sollte nicht zu kurz kommen. Beim Intervalltraining werden Sprints und langsamere Abschnitte miteinander kombiniert, um die Effizienz des Sauerstoffverbrauchs in deinem Körper (das wichtigste Signal für aerobe Fitness) im Gegensatz zu Trainingseinheiten mit mittlerer Intensität zu maximieren. Das bestätigen auch Untersuchungen, die in der Zeitschrift Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlicht wurden. Sobald du kurze, schnelle Sprints in deine Läufe einbaust, wird sich dein durchschnittliches Tempo bei längeren Distanzen verbessern. Intervalltraining ist simpel. Es reicht schon, eine Minute sehr schnell (in deinem maximalen Tempo) und danach eine Minute entspannt (in einem Tempo, bei dem du noch sprechen kannst) zu laufen.

Normalerweise solltest du nur alle zwei Wochen ein echtes Sprinttraining mit wiederholten 200-, 300- oder 400-Meter-Intervallen machen, empfiehlt Jason Fitzgerald, US-amerikanischer Leichtathletiktrainer, Head Coach bei Strength Running und Host des Strength Running Podcast. Dieses Workout ist eine der anstrengenderen Komponenten in deinem Trainingsplan, daher brauchst du anschließend mehr Zeit zur Regeneration, erklärt er. In den anderen Wochen kannst du längere Intervalle trainieren, zum Beispiel 800 Meter oder 1 Kilometer in einer Geschwindigkeit, bei dem das Sprechen schwierig wird, um nicht nur Tempo, sondern auch Ausdauer zu verbessern.