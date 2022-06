Ist Seilspringen besser als Laufen?

Seilspringen mag Erinnerungen an die Kindheit wecken. Doch es gibt einen guten Grund, weshalb es beim Boxen, Laufen und Schwimmen schon seit Längerem als wichtige Trainingsmethode gilt. Denn Seilspringen kann eine ganze Reihe von Vorteilen bieten, die von einer besseren Knochenmineraldichte bis hin zu einer schnelleren Reaktionszeit der Unterschenkel reichen. Aber wie schneidet es im Vergleich zum Laufen ab?



Hier haben wir für dich einige der wichtigsten gesundheitlichen Vorteile von Laufen und Seilspringen zusammengestellt, damit du selbst herausfinden kannst, welches Workout für dich am besten geeignet ist. Vielleicht baust du ja am Ende beide Übungen in deine Woche ein, weil sie sich positiv auf deine Trainingsroutine und sportliche Leistung auswirken.