Das sind die 5 besten Methoden, um sich nach einem Lauf wieder zu erholen

Die Regeneration beginnt mit der richtigen Ernährung, sagt Leo Hipp, Leistungsphysiologe bei Human Powered Health. Je früher nach dem Training du damit beginnst, Nährstoffe zu dir zu nehmen, desto schneller bekommen deine Muskeln, was sie brauchen, um sich zu regenerieren und aufzubauen. "Dein Körper verbrennt Kohlenhydrate und Fette, um Energie zu gewinnen. Daher ist es wichtig, diese nach dem Training wieder aufzufüllen", erklärt er.

Silva empfiehlt, den Körper 30 bis 60 Minuten nach einem Lauf mit Nährstoffen zu versorgen, um die Regeneration zu optimieren. Er empfiehlt außerdem, komplexe Kohlenhydrate einfachen Kohlenhydraten (wie sie in Cerealien und Fruchtsäften stecken) vorzuziehen, um die Glykogenspeicher (Kohlenhydrate, die im Körper zur Energiegewinnung gespeichert werden) wieder aufzufüllen. "Süßkartoffeln, Reis oder Haferflocken sind großartige Lieferanten von komplexen Kohlenhydraten", so Silva.

Proteinzufuhr ist ebenfalls entscheidend für die Regeneration. "Zur Energiegewinnung wird zwar kein Protein benötigt, aber deine Muskeln brauchen es, um sich zu bewegen", erklärt Hipp. Ein ausreichender Proteinkonsum unterstützt auch die Reparatur und das Wachstum der Muskeln. Die International Society of Sports Nutrition (ISSN) empfiehlt, innerhalb von zwei Stunden nach dem Training eine proteinreiche Mahlzeit oder einen Snack zu sich zu nehmen. "Achte bei der Energiezufuhr auf ein Kohlenhydrat-Protein-Verhältnis von 3:1 oder 4:1. Geeignet wäre z. B. ein Smoothie mit einer Banane und Proteinpulver", sagt Silva.

Deine Mahlzeit oder dein Snack nach dem Laufen sollte außerdem gesundes Fett enthalten. "Gesunde Fette unterstützen die allgemeine Regeneration und reduzieren Entzündungen", so Felder. Insbesondere Omega-3-Fettsäuren haben sich als vielversprechend bei der Bekämpfung von Entzündungen und Muskelschäden nach dem Training erwiesen. Lachs, Leinsamen und bestimmte Nüsse wie Walnüsse sind nur einige Beispiele für Lebensmittel, die von Natur aus reich an diesen entzündungshemmenden Fettsäuren sind.