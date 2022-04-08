Laufen vs. Rudern: Was ist das bessere Workout?

Stell dir vor, du bist voller Energie und bereitest dich darauf vor, ein Workout zu rocken. Im Fitnessstudio siehst du dann ein freies Rudergerät und ein Laufband, aber was davon wählst du? Ist Rudern in Bezug auf den Kalorienverbrauch besser als Laufen? Oder ist ein Rudergerät – wenn du die Geräte miteinander vergleichst und nicht die Aktivität selbst – besser als ein Laufband, wenn du richtig ins Schwitzen kommen willst?

Das sind aber nicht unbedingt die Fragen, die du dir stellen solltest. Ein effizientes Ausdauer-Workout erhältst du durch beide Trainingsmethoden. Die "beste" Option für dich hängt laut Reda Elmardi, R.D., C.S.C.S., mit deinen Zielen zusammen. Wenn du dich mit dem Thema "Rudern vs. Laufen" beschäftigst, ist es laut ihm zunächst einmal sinnvoll, dein Ziel zu definieren.

Hier kommt eine Übersicht darüber, welche Methode welche Vorteile für welche bestimmten Ziele bietet.