Wie hilft Sport dabei, den Blutdruck zu senken?

Blutdruckmessgerät



Medizinisches Personal kann deinen Blutdruck mithilfe einer aufpumpbaren Manschette messen, die am Oberarm befestigt wird. Diese zieht sich zusammen und unterbindet so den Blutfluss durch die Oberarmarterie. Die Verengung wird langsam aufgehoben und die Arterie wird wieder durchblutet. Das Gerät ermittelt die Schwingungen der Arterienwand und misst so den Druck des Blutes in deinen Arterien. Daran lässt sich ablesen, ob du hohen oder niedrigen Blutdruck hast.



Manuelle Messung



Wenn du nicht die Möglichkeit hast, dich regelmäßig medizinisch untersuchen zu lassen, kannst du auch selbst herausfinden, wie hoch dein Blutdruck ist. Die folgende Vorgehensweise liefert dir zwar keinen wirklich genauen Wert, aber zumindest einen Anhaltspunkt.

Lege Zeige- und Mittelfinger auf die Innenseite des gegenüberliegenden Handgelenks. Du kannst den Puls unterhalb der Handgelenksfalte in Richtung Daumen fühlen. Stelle einen Timer auf zehn Sekunden und zähle die Anzahl der Pulsschläge, die du fühlst. Durch Multiplizieren dieser Zahl mit sechs erhältst du deine Herzfrequenz pro Minute.



Wenn du im Ruhezustand gemessen hast, gibt eine erhöhte Herzfrequenz Hinweise auf einen hohen Blutdruck.