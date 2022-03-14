Wird dein Po durch Squats größer?

Eine sogenannte "Oberschenkeldominanz" ist oft die Folge von ganztägigem Sitzen und kann auftreten, wenn sich deine Hüfte bei der Anpassung an die sitzende Position verspannt. Diese Dominanz kommt dann bei der Ausführung von Bewegungen – wie in diesem Fall von Squats – zum Tragen. Anstatt mit der Hüfte geht dein Körper mit den Knien zuerst in die Squat- oder Lunge-Position. Dies führt dazu, dass die vordere Muskelkette (d. h. Oberschenkelvorderseiten und die anderen Muskeln auf der Vorderseite deines Körpers) den größten Teil der Last übernimmt und nicht die hintere Muskelkette (d. h. Gesäß und Oberschenkelrückseiten).

Wenn du also "oberschenkeldominant" bist und Squats machst, bekommst du wahrscheinlich eher Muskelkater in den Oberschenkeln anstatt im Gesäß. Schlimmstenfalls könntest du dir eine Hüft- oder Knieverletzung zuziehen.

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