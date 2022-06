Dein Training und dein Menstruationszyklus. Was du schon immer wissen wolltest

Kann ich mein Training an meinen Menstruationszyklus anpassen, wenn ich schwanger bin?

Wenn du schwanger bist, folgen deine Hormone nicht mehr dem gewohnten Zyklus. Stattdessen wechseln sie quasi in einen Neun-Monats-Zyklus. Dabei spielen vor allem die Hormone Östrogen und Progesteron eine wichtige Rolle. Ihr Spiegel steigt während der Schwangerschaft konstant an, daher ist es für dich nicht sinnvoll, nach deinem Menstruationszyklus zu trainieren. Du solltest das Training besser an dein jeweiliges Trimester anpassen. In diesem Zusammenhang gibt es unzählige Gerüchte und Meinungen und es kann schwierig sein, herauszufinden, welche Bewegungen für dich und dein Kind während der Schwangerschaft sicher sind. Jede Schwangerschaft ist anders, also hör auf deinen Körper. Er sagt dir, was geht und was nicht so gut ist. Mit unseren geführten Läufen in der Nike Run Club App begleiten wir dich in jeder Phase deiner Schwangerschaft.

Wenn du dein Training an deinen Zyklus anpassen willst, hilft dir die NikeSync-Workout-Kollektion in der Nike Training App weiter.

Kann ich mein Training an meinen Menstruationszyklus anpassen, wenn ich unter Endometriose oder PCOS leide?

Endometriose und PCOS (polyzystisches Ovarialsyndrom) wurden jahrzehntelang falsch diagnostiziert. Aber allmählich bekommen Frauen die Hilfe, die sie bei Schmerzen, starken Blutungen und unregelmäßig einsetzender Periode tatsächlich brauchen. Kleine Anmerkung: Wenn dir diese Symptome bekannt vorkommen, hör mit den Selbstdiagnosen auf und lass dich von einer Ärztin oder einem Arzt untersuchen. Schwere Blutungen beziehungsweise eine unregelmäßig einsetzende oder ganz ausbleibende Periode können ganz verschiedene Ursachen haben, die unbedingt medizinisch abgeklärt werden sollten.

Wenn du nachweislich unter Endometriose leidest, kann Sport deine Symptome möglicherweise lindern, denn Bewegung kann den Körper beim Kampf gegen Entzündungen unterstützen. Außerdem werden Antioxidantien freigesetzt. Und Sport ist auch gut für deine Stimmung. Da Endometriose oft auch mit Depressionen und Ängsten verbunden sein kann, ist der mentale Aspekt genauso wichtig wie die physische Seite.

Um dein Training in dieser Situation an deinen Zyklus anzupassen, solltest du für zwei oder drei Monate notieren, wie du dich beim Training fühlst. Schreib auf, wie dein Körper bei starker Anstrengung reagiert. Dann weißt du, wann er gut mit hochintensiven Workouts klarkommt und wann du es lieber etwas ruhiger angehen lassen solltest.

Kann ich mein Training an meinen Menstruationszyklus anpassen, wenn ich in den Wechseljahren bin?

Das hängt davon ab, ob du in der Perimenopause bist (du hast noch deinen Eisprung, aber es gibt erste Anzeichen dafür, dass die Eierstöcke weniger Östrogen produzieren) oder in der Postmenopause (du hast keinen Eisprung mehr und der Körper produziert kein Östrogen und Progesteron mehr). In der Perimenopause bekommst du zwar noch deine Periode, aber sie ist möglicherweise unregelmäßiger und die Blutungen verändern sich. Aber du hast immer noch einen erkennbaren Zyklus und kannst diesen für dein Training nutzen. Wenn sich dein Zyklus zum Beispiel verlängert, dann befindest du dich länger in der Follikelphase mit wenig hormoneller Aktivität und kannst dich in dieser Zeit auf hochintensives Training und Widerstands-Workouts konzentrieren.

Nach der Menopause (post-menopausal), wenn deine Periode also für mindestens 12 Monate ausgesetzt hat, ist es nicht mehr möglich, dein Training an deinen Zyklus anzupassen. Es kommt einfach nicht mehr zu den gewohnten Hormonschwankungen. Du kannst aber weiterhin notieren, wie du dich beim Training fühlst. Dadurch behältst du im Blick, wie dein Körper reagiert und ob du zwischen anspruchsvollen Workouts lieber ein paar ruhigere Tage einschieben solltest. Du solltest nach großen Trainingseinheiten aber auf jeden Fall mehr Wert auf die Regeneration legen, denn die Muskulatur verändert sich mit der Menopause und erholt sich nicht mehr so schnell.

Kann ich mein Training an meinen Menstruationszyklus anpassen, wenn ich keine Profisportlerin bin?

Auf jeden Fall! Solange du deine Periode bekommst, kannst du von einem zyklusangepassten Training profitieren.