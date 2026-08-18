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Weiße Sport-BHs

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Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
€ 47,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-BH-Tanktop mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Sport-BH-Tanktop mit leichtem Halt
€ 59,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 54,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 37,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Bestseller
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 44,99
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
€ 37,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
€ 54,99
Nike Rival
Nike Rival Gepolsterter Damen-Sport-BH mit extrem starkem Halt
Bestseller
Nike Rival
Gepolsterter Damen-Sport-BH mit extrem starkem Halt
€ 89,99
Jordan Sport
Jordan Sport Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-BH mit U-Ausschnitt
NikeSKIMS Matte
Damen-BH mit U-Ausschnitt
€ 64,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größe)
€ 37,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-Sport-BH (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-Sport-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Triangel-Sport-BH (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Triangel-Sport-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch BH mit eckigem Ausschnitt (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
BH mit eckigem Ausschnitt (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-BH mit V-Ausschnitt (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-BH mit V-Ausschnitt (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
€ 44,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte BH mit Mikro-U-Ausschnitt und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
BH mit Mikro-U-Ausschnitt und Print (Damen)
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte BH mit U-Ausschnitt und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
BH mit U-Ausschnitt und Print (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-Korsett-BH mit Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-Korsett-BH mit Print (Damen)
€ 89,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-BH mit V-Ausschnitt und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-BH mit V-Ausschnitt und Print (Damen)
€ 64,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größen)
Frisch eingetroffen
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größen)
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
NikeSKIMS Matte
Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Doppelträger-BH mit U-Ausschnitt (Damen)
NikeSKIMS Matte
Doppelträger-BH mit U-Ausschnitt (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sport-BH mit leichtem Halt und Stehkragen (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Sport-BH mit leichtem Halt und Stehkragen (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-BH (Damen)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cami Longline Sport-BH
NikeSKIMS Matte
Cami Longline Sport-BH
€ 64,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-BH (Damen)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cami Longline Sport-BH
NikeSKIMS Matte
Cami Longline Sport-BH
€ 64,99

Weiße Sport-BHs: für ein bequemeres Training

Ob anstrengende Läufe, forderndes Zirkeltraining oder wohltuende Yogastunden – ein gut sitzender Sport-BH bietet dir die nötige Unterstützung für konzentrierte Trainingseinheiten. Unsere weißen Sport-BHs gibt es in verschiedenen Ausführungen, von leichten Träger-Modellen bis hin zu Kompressions-BHs für mehr Komfort bei intensiven Workouts. Freu dich auf durchdachte Designelemente wie scheuerfreie Nähte und praktische, vorne verstellbare Träger.


Leichter Halt für leichtes Training


Du dehnst dich im Yogastudio? Du kräftigst deine Körpermitte beim Pilates? Oder du verfeinerst deine Haltung und Koordination mit Barre? Die Nike BHs in Weiß mit leichtem Halt unterstützen dich dabei sanft. Das etwas komprimierende Material hält bei jeder Pose und Umkehrhaltung alles an seinem Platz. Gleichzeitig gibt dir die erhöhte Dehnbarkeit des Materials die Freiheit, dich bequem in alle Richtungen zu bewegen. Achte auf gepolsterte Modelle für zusätzliche Abdeckung und eine glatte Silhouette. Oder entscheide dich für ungepolsterte Styles, die du kaum spürst.


Hohe Kontrolle, hohe Konzentration


Ambitionierte Läufer:innen, begeisterte Gewichtheber:innen oder überzeugte HIIT-Fans brauchen einen gut sitzenden Sport-BH. Unsere weißen Nike Sport-BHs mit mittlerem und hohem Halt bieten dir einen festen Sitz, ohne dass sich deine Brüste nach oben oder unten bewegen. Das bedeutet maximale Unterstützung – egal, wie aktiv du bist. Die vorgeformten Cups liegen eng und leicht komprimierend an und sorgen so für dauerhaften Komfort und einen reibungsfreien Sitz. Mit den verstellbaren Trägern findest du die richtige Balance zwischen Passgenauigkeit und Bewegungsfreiheit.


Stark durch harte Workouts


Wenn du an deine Grenzen gehst, kommst du ins Schwitzen. Deshalb fertigen wir unsere weißen Sport-BHs aus unserem bewährten Nike Dri-FIT Material. Die Fasern leiten die Feuchtigkeit von der Haut weg. Anschließend transportieren sie diese an die Oberfläche, damit das Kleidungsstück möglichst schnell wieder trocknet. Außerdem platzieren wir Mesh-Einsätze und Perforationen an strategischen Stellen, damit du in Bereichen mit erhöhter Wärmeentwicklung von einer besseren Luftzirkulation profitierst. So bleibst du länger frisch, ruhig und fokussiert – und kannst dich darauf konzentrieren, deine Ziele zu erreichen.


Auf Komfort ausgelegt


Wir wissen, dass es gerade beim Sport auf die Feinheiten ankommt. Deshalb achten wir bei der Herstellung unserer weißen Sport-BHs auf jedes Detail. Wie wäre es zum Beispiel mit vorne verstellbaren Trägern? So findest du im Handumdrehen die perfekte Passform (kein lästiges Hin- und Herdrehen mehr). Du kannst unsere Modelle auch individuell anpassen. Wechsle je nach Outfit und sportlichen Anforderungen zwischen Standard- und Racerback-Passform. Vorgeformte Cups polstern und stützen deine Kurven, während dehnbare Materialien dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Dank superweicher Oberflächen vergisst du deine Kleidung und kannst dich voll und ganz auf deine Leistung konzentrieren.


Für eine bessere Welt


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind fest entschlossen, es zu erreichen. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für einen Nike Sport-BH in Weiß mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.