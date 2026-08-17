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Wintermäntel & Winterjacken für Damen

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Nike Sportswear
Nike Sportswear Hochflorige Fleecejacke für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hochflorige Fleecejacke für Damen
€ 129,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufweste (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufweste (Damen)
€ 99,99
Nike Swift
Nike Swift Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Verstaubare Repel-Laufjacke (Damen)
€ 119,99
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
€ 139,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
€ 124,99
Nike Tempo
Nike Tempo Repel-Laufjacke für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Repel-Laufjacke für Damen
€ 74,99
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
€ 399,99
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Storm-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift Aerogami
Storm-FIT Laufjacke (Damen)
€ 234,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
€ 199,99
Jordan Flight
Jordan Flight Damen-Daunenjacke
Jordan Flight
Damen-Daunenjacke
€ 369,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Damen-Laufweste
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Damen-Laufweste
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
30 % Rabatt

Winterjacken für Damen: biete der Kälte die Stirn

Unsere Winterjacken für Damen werden mit hochwertigen Technologien hergestellt, die dir zur Bestleistung verhelfen – und zwar auch bei kaltem Wetter. Dabei kann dir Regen nichts anhaben, da er dank der wasserabweisenden Finishs einfach abperlt. Außerdem erwarten dich hier verstellbare Kapuzen, mit denen du die Abdeckung ganz leicht anpassen kannst. Ein High-Intensity-Workout steht an? Dann solltest du zu einer Frauen-Winterjacke greifen, die mit der Nike Dri-FIT Technologie ausgestattet ist. Dieser innovative Stoff leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet und ein angenehm trockenes und frisches Tragegefühl hinterlässt. Gleichzeitig halten elastische Bündchen und Säume kühle Windböen fern und schließen die Körperwärme ein, damit du dich vollkommen auf dein Ziel konzentrieren kannst. Mit Reißverschlüssen an der Vorderseite kannst du die Abdeckung und Wärme regulieren, während sich ein Wintermantel für Damen mit Fleece-Innenfutter kuschelig weich anfühlt.


Ein Outdoor-Training steht an? Dann hol dir eine leichte Damen-Winterjacke, die dich nicht vom Wesentlichen abhält. Die flexiblen Stoffe passen sich deinen Bewegungen an und geben dir komplette Bewegungsfreiheit. Wenn es besonders kalt ist, hol dir einen wattierten Nike Damenmantel für den Winter. Das federleichte Füllmaterial schließt in den Steppungen Luft ein und erzeugt somit zusätzliche Wärme, ohne dass unnötiges Zusatzgewicht entsteht. Wenn du ein besonders vielseitiges Design suchst, hol dir eine ärmellose Weste von Nike – perfekt zum Layern über Sweatshirts. Praktische Seitentaschen sind zudem ideal zum Verwahren von Essentials und halten die Hände warm.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn das auch dir wichtig ist, dann hol dir eine Nike Winterjacke für Damen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt wird. Wir haben unser Ziel zwar noch nicht erreicht, kommen ihm aber stetig näher.