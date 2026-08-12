  1. Bekleidung
    2. /
  2. Unterwäsche
    3. /
  3. Sport-BHs

Gepolsterte Sport-BHs

(47)
Nike Universa
Nike Universa Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
€ 69,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 54,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
+3
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 44,99
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
+2
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
€ 37,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 42,99
Nike Universa
Nike Universa Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
+1
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 54,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
+4
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 54,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
€ 42,99
Nike Tempo
Nike Tempo Verkürztes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Frisch eingetroffen
Nike Tempo
Verkürztes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 44,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-BH-Tanktop mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Sport-BH-Tanktop mit leichtem Halt
€ 59,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
€ 47,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
€ 54,99
Nike Rival
Nike Rival Gepolsterter Damen-Sport-BH mit extrem starkem Halt
Bestseller
Nike Rival
Gepolsterter Damen-Sport-BH mit extrem starkem Halt
€ 89,99
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
€ 37,99
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Indy Plunge
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
€ 54,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sport-BH mit Reißverschluss vorne
NikeSKIMS Satin Shine
Sport-BH mit Reißverschluss vorne
€ 89,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsterter Longline-Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Gepolsterter Longline-Sport-BH mit leichtem Halt
€ 59,99
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Racerneck-BH (Damen)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Racerneck-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch BH mit eckigem Ausschnitt (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
BH mit eckigem Ausschnitt (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cami-BH mit U-Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Cami-BH mit U-Ausschnitt
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-BH mit U-Ausschnitt
NikeSKIMS Matte
Damen-BH mit U-Ausschnitt
€ 64,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
€ 44,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Triangel-Sport-BH (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Triangel-Sport-BH (Damen)
€ 64,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größen)
€ 54,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größe)
€ 37,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-Sport-BH (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-Sport-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sport-BH mit leichtem Halt und Stehkragen (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Sport-BH mit leichtem Halt und Stehkragen (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cami Longline Sport-BH
NikeSKIMS Matte
Cami Longline Sport-BH
€ 64,99
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
€ 44,99
Jordan Sport
Jordan Sport Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
€ 42,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sprt-BH mit offenem U-Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Sprt-BH mit offenem U-Ausschnitt
€ 69,99
Nike Indy Sport-BH mit mittlerem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit mittlerem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit mittlerem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
€ 39,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte BH mit U-Ausschnitt und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
BH mit U-Ausschnitt und Print (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-Korsett-BH mit Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-Korsett-BH mit Print (Damen)
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sport-BH mit tiefem Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Sport-BH mit tiefem Ausschnitt
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Wendbarer Bandeau-Sport-BH
NikeSKIMS Satin Shine
Wendbarer Bandeau-Sport-BH
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sport-BH mit Nackenträger (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Sport-BH mit Nackenträger (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-Korsett-BH (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-Korsett-BH (Damen)
€ 89,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
€ 44,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-BH mit U-Ausschnitt
NikeSKIMS Matte
Damen-BH mit U-Ausschnitt
€ 64,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
€ 44,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Triangel-Sport-BH (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Triangel-Sport-BH (Damen)
€ 64,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größen)
€ 54,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform (große Größe)
€ 37,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Micro-Sport-BH (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Micro-Sport-BH (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Sport-BH mit leichtem Halt und Stehkragen (Damen)
NikeSKIMS Studio Stretch
Sport-BH mit leichtem Halt und Stehkragen (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cami Longline Sport-BH
NikeSKIMS Matte
Cami Longline Sport-BH
€ 64,99
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Damen-BH mit Mikro-U-Ausschnitt
€ 44,99
Jordan Sport
Jordan Sport Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Gepolsterter Jumpman-BH mit mittlerem Halt für Damen
€ 42,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sprt-BH mit offenem U-Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Sprt-BH mit offenem U-Ausschnitt
€ 69,99
Nike Indy Sport-BH mit mittlerem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit mittlerem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit mittlerem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
€ 39,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte BH mit U-Ausschnitt und Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
BH mit U-Ausschnitt und Print (Damen)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-Korsett-BH mit Print (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-Korsett-BH mit Print (Damen)
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sport-BH mit tiefem Ausschnitt
NikeSKIMS Satin Shine
Sport-BH mit tiefem Ausschnitt
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Wendbarer Bandeau-Sport-BH
NikeSKIMS Satin Shine
Wendbarer Bandeau-Sport-BH
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sport-BH mit Nackenträger (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Sport-BH mit Nackenträger (Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Longline-Korsett-BH (Damen)
NikeSKIMS Matte
Longline-Korsett-BH (Damen)
€ 89,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
€ 44,99
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt

Sport-BHs mit Polstern: Komfort beim Training

Bei Nike finden wir, dass alle Athlet:innen es verdient haben, mit vollem Selbstbewusstsein trainieren zu können. Deswegen sorgen unsere gepolsterten Sport-BHs auch dafür, dass jederzeit alles an Ort und Stelle bleibt – und du gleichzeitig maximalen Komfort genießt. Hier erwarten dich atmungsaktive, feuchtigkeitsableitende Stoffe, die den Schweiß von der Haut ableiten, damit er schneller verdunstet. Außerdem passen sich die extrem elastischen Fasern all deinen Bewegungen an. Noch mehr Performance-Features gefällig? Die glatt gestalteten Cups sind unter deiner Sportkleidung kaum sichtbar.


Formgebend und stützend


Du bist auf der Suche nach einem Sport-BH mit Polster, der zuverlässige Stützkraft und eine cleane Silhouette verspricht? Dann ist ein gepolsterter Nike Sport-BH mit vorgeformten Cups genau das Richtige für dich. Speziell geformte Einsätze bieten besonders gute Abdeckung, während verklebte Nähte ein sanftes Gefühl auf der Haut kreieren. Die schmalen Träger sorgen dabei für optimalen Halt von oben, ohne unnötige Stofflagen unter deinem Workout-Top. Von unten stützen hingegen feste Polster – ein Sport-BH ohne herausnehmbare Polster ist also eine ideale Wahl für maximale Unterstützung. Wir haben aber auch Sport-BHs mit herausnehmbaren Pads, weil manchmal eben ein leichteres Tragegefühl wichtig ist.


Selbstbewusstsein dank Bewegungsfreiheit


Unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Anforderungen an deinen Körper. Deswegen bieten Nike Sport-BHs mit Polstern eine Vielzahl von Stützkraft-Optionen. Durch ihre minimalistischen Styles und elastischen Stoffe sind unsere BHs mit niedriger Stützkraft ideal für Workouts mit niedriger Intensität, wie etwa Yoga und Pilates. Bei Sportarten wie Fahrradfahren, Hiking oder Gewichtstraining ist ein gepolsterter Sport-BH mit mittlerer Stützkraft die perfekte Wahl. Und beim Laufen? Da unterstützt dich ein Design mit hoher Stützkraft, was nicht nur sicheren Halt bietet, sondern auch deinen Rücken schützt. Wenn es beim Training besonders heiß wird, hol dir ein Modell mit Mesh-Einsätzen an Bereichen mit hoher Hitzeentwicklung – für zusätzliche Luftdurchlässigkeit.


Sport-BHs für die Schwangerschaft


Wenn ein Baby auf dem Weg ist, dann ist ein gut sitzender BH wichtiger als je zuvor. Unsere gepolsterten Schwangerschafts-Sport-BHs werden aus besonders elastischen Materialien hergestellt. Dadurch passen sie sich an die Veränderungen deines Körpers an und bieten gleichzeitig effektive Stützkraft und sicheren Halt. Du benötigst einen gepolsterten Sport-BH zum Stillen? Dann hol dir ein Design mit Stofflagen, die sich diskret überlappen, und feuchtigkeitsableitenden Fasern – diese Modelle erleichtern nicht nur den Zugang, sie sorgen auch für ein trockenes Tragegefühl. Für zusätzliche Vielseitigkeit wähle einen Sport-BH mit herausnehmbaren Pads.


Polsterung und Performance


Weil Sportkleidung gut aussehen und auch einiges leisten sollte, sind unsere Sport-BHs mit Polstern in einer umfangreichen Auswahl an Schnitten und Farbtönen erhältlich. Hier findest du Reißverschlüsse an der Vorderseite, Designs zum Überziehen und verstellbare Modelle, die sich problemlos an deine Körperform anpassen lassen. Außerdem haben wir verschiedene Ausführungen, wie etwa mit Bandeau, als Longline-Design oder mit Racerback. In Sachen Farbdesigns findest du dynamische Statement-Farben und auffällige Prints, die ins Auge fallen. Es soll lieber minimalistisch sein? Dann wähle neutrale Farbtöne, die zu allem passen. Natürlich ist der Nike Swoosh auch immer mit dabei – auf Trägern und Unterbrustbändern.


Für die Zukunft unseres Planeten


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das möchtest du auch? Dann unterstütze uns dabei, indem du einen gepolsterten Sport-BH kaufst, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Er bestätigt, dass das Kleidungsstück zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.