Sport-BHs mit Polstern: Komfort beim Training
Bei Nike finden wir, dass alle Athlet:innen es verdient haben, mit vollem Selbstbewusstsein trainieren zu können. Deswegen sorgen unsere gepolsterten Sport-BHs auch dafür, dass jederzeit alles an Ort und Stelle bleibt – und du gleichzeitig maximalen Komfort genießt. Hier erwarten dich atmungsaktive, feuchtigkeitsableitende Stoffe, die den Schweiß von der Haut ableiten, damit er schneller verdunstet. Außerdem passen sich die extrem elastischen Fasern all deinen Bewegungen an. Noch mehr Performance-Features gefällig? Die glatt gestalteten Cups sind unter deiner Sportkleidung kaum sichtbar.
Formgebend und stützend
Du bist auf der Suche nach einem Sport-BH mit Polster, der zuverlässige Stützkraft und eine cleane Silhouette verspricht? Dann ist ein gepolsterter Nike Sport-BH mit vorgeformten Cups genau das Richtige für dich. Speziell geformte Einsätze bieten besonders gute Abdeckung, während verklebte Nähte ein sanftes Gefühl auf der Haut kreieren. Die schmalen Träger sorgen dabei für optimalen Halt von oben, ohne unnötige Stofflagen unter deinem Workout-Top. Von unten stützen hingegen feste Polster – ein Sport-BH ohne herausnehmbare Polster ist also eine ideale Wahl für maximale Unterstützung. Wir haben aber auch Sport-BHs mit herausnehmbaren Pads, weil manchmal eben ein leichteres Tragegefühl wichtig ist.
Selbstbewusstsein dank Bewegungsfreiheit
Unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Anforderungen an deinen Körper. Deswegen bieten Nike Sport-BHs mit Polstern eine Vielzahl von Stützkraft-Optionen. Durch ihre minimalistischen Styles und elastischen Stoffe sind unsere BHs mit niedriger Stützkraft ideal für Workouts mit niedriger Intensität, wie etwa Yoga und Pilates. Bei Sportarten wie Fahrradfahren, Hiking oder Gewichtstraining ist ein gepolsterter Sport-BH mit mittlerer Stützkraft die perfekte Wahl. Und beim Laufen? Da unterstützt dich ein Design mit hoher Stützkraft, was nicht nur sicheren Halt bietet, sondern auch deinen Rücken schützt. Wenn es beim Training besonders heiß wird, hol dir ein Modell mit Mesh-Einsätzen an Bereichen mit hoher Hitzeentwicklung – für zusätzliche Luftdurchlässigkeit.
Sport-BHs für die Schwangerschaft
Wenn ein Baby auf dem Weg ist, dann ist ein gut sitzender BH wichtiger als je zuvor. Unsere gepolsterten Schwangerschafts-Sport-BHs werden aus besonders elastischen Materialien hergestellt. Dadurch passen sie sich an die Veränderungen deines Körpers an und bieten gleichzeitig effektive Stützkraft und sicheren Halt. Du benötigst einen gepolsterten Sport-BH zum Stillen? Dann hol dir ein Design mit Stofflagen, die sich diskret überlappen, und feuchtigkeitsableitenden Fasern – diese Modelle erleichtern nicht nur den Zugang, sie sorgen auch für ein trockenes Tragegefühl. Für zusätzliche Vielseitigkeit wähle einen Sport-BH mit herausnehmbaren Pads.
Polsterung und Performance
Weil Sportkleidung gut aussehen und auch einiges leisten sollte, sind unsere Sport-BHs mit Polstern in einer umfangreichen Auswahl an Schnitten und Farbtönen erhältlich. Hier findest du Reißverschlüsse an der Vorderseite, Designs zum Überziehen und verstellbare Modelle, die sich problemlos an deine Körperform anpassen lassen. Außerdem haben wir verschiedene Ausführungen, wie etwa mit Bandeau, als Longline-Design oder mit Racerback. In Sachen Farbdesigns findest du dynamische Statement-Farben und auffällige Prints, die ins Auge fallen. Es soll lieber minimalistisch sein? Dann wähle neutrale Farbtöne, die zu allem passen. Natürlich ist der Nike Swoosh auch immer mit dabei – auf Trägern und Unterbrustbändern.
Für die Zukunft unseres Planeten
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das möchtest du auch? Dann unterstütze uns dabei, indem du einen gepolsterten Sport-BH kaufst, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Er bestätigt, dass das Kleidungsstück zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.